呼吸道感染？ 中共中央常委趙樂際罕見缺席人大閉幕

趙樂際有出席本屆人大開幕及後續會議，但10日起即告假，引起外界揣測原因。（歐新社）

2025/03/11 20:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第14屆全國人民代表大會第3次會議11日在北京人民大會堂閉幕，中共中央政治局排名第3的常委、人大委員長趙樂際，罕見缺席這項重大活動，官方說法為呼吸道感染，閉幕儀式改由人大副委員長李鴻忠主持。

《路透》指出，68歲的趙樂際在中共內部地位僅次於習近平和李強，這是中共中央政治局2006年來首次有常委缺席備受矚目的人大會議。當年，擔任國務院副總理的中共中央政治局常委黃菊因住院缺席該年所有人大會議，隔年即去世，死因不明。人大副委員長李鴻忠在閉幕式上說明，趙樂際是因呼吸道感染告假，但這違背中共對高層領袖健康保密的一貫做法。

請繼續往下閱讀...

美國智庫「大西洋理事會」中國政治研究員宋文笛直言，中國全國人大委員長錯過一年中最重要的政治場合，情況極為罕見。

據了解，趙樂際有出席人大開幕式，但從10日起一連缺席中國人民政治協商會議（政協）閉幕、全國人大會議主席團第3次會議，且都未說明原因，外界議論紛紛。在此之前，身為習近平心腹、曾是中共反腐敗機構負責人的趙樂際，從來不曾缺席公開場合。不過，趙樂際也曾缺席2022年1月由習近平主持的24名政治局委員學習會議，但官方未說明他缺席的原因，也未列出出席者名單。

中國前外交部長秦剛也曾因未具體說明的「健康問題」缺席重要外交活動，據傳實際是因婚外情受查，隨後被撤職。2022年，在中共第20次全國代表大會（20大）閉幕式上，前總書記兼國家主席胡錦濤出人意料地被「強行」護送出場，當時官方給出的說法也是他「身體不適」。中共官方此次對於趙樂際連續缺席是否為疾病以外因素諱莫如深，格外引人疑竇。

趙樂際出身青海省，在該省平步青雲，並在2007年調往習近平擁有深厚個人和家庭關係的陝西省。除了擔任中共中央政治局常委外，趙樂際也曾擔任中紀委書記、中央組織部部長等要職。在目前職位上，趙樂際經常會見來訪的外國議員，包括上月訪中的南韓國會議長禹元植。去年，他也率代表團訪問北韓，為2018年以來訪朝的最高層級中國領袖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法