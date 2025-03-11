反制中國關鍵礦產霸權！川普擬在軍基地建金屬精煉廠

川普推軍事基地煉礦，反制中國關鍵礦產霸權。（美聯社）

2025/03/11 20:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普計劃在五角大廈軍事基地內興建金屬精煉設施，旨在提升美國關鍵礦產的自主產能，削弱中國在此領域的主導地位。據路透獨家報導，這項舉措是川普預計最快12日簽署行政命令的核心內容之一，凸顯其將礦產供應鏈安全，視為國家戰略要務。

美國戰機、潛艦與彈藥等軍事裝備，目前多仰賴中國加工的礦物，此計畫不僅回應地緣政治挑戰，也為美中競爭增添新面向。

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兩位不具名的政府高級官員透露，川普上週向國會承諾採取「歷史性行動」，大幅擴增國內關鍵礦產與稀土產量。根據計畫，五角大廈將聯手其他聯邦機構，在其轄下基地設置加工設施。這些基地占地約1200萬公頃，足以提供充足空間，避免地方選址爭議或額外購地成本。此舉強調關鍵礦產對國防的重要性，試圖打破中國對全球供應鏈的掌控。

據悉，川普還計劃任命一位「關鍵礦產沙皇（czar）」，負責協調與整合相關政策。此舉仿效過去美國總統為因應特定議題而設立的專責官員制度。然而，消息人士也強調，相關計畫仍在討論階段，川普簽署行政命令前仍可能有所調整。

值得注意的是，此舉聚焦金屬加工而非採礦許可改革，可能讓美國礦商感到失望，但對製造業而言，卻是針對中國壟斷加工環節的直接回應。美國地質調查局（USGS）資料顯示，在美國認定的50種關鍵礦物中，中國掌控其中30種的主要產能。

計畫雖具野心，卻面臨法規挑戰。《美國清潔空氣法》（U.S. Clean Air Act）與《清潔水法》（U.S. Clean Water Act）適用於五角大廈基地，過去曾多次阻礙民間加工項目，如何平衡環保要求與國安需求，仍是未知數。此外，川普不打算建立類似「戰略石油儲備」的礦產庫存，也不強制供應商「買美國貨」，顯示其策略聚焦加工而非全面自給。他也無意修改1970年《國家環境政策法》（National Environmental Policy Act）規範的採礦許可流程，因該權限屬國會管轄，但計畫擴大「FAST-41」快速審批機制，以加速礦業開發。

此舉也可能影響特定礦產定位。例如，銅是否列為戰略礦產，關係到業者能否享有10%生產稅減免。美國最大銅礦商自由港麥克莫蘭公司（Freeport-McMoRan）表示，若銅獲此地位，每年可節省約5億美元（約新台幣164億元）。計畫另包括重新分類聯邦土地上的礦廢料，讓業者如力拓集團（Rio Tinto）與自由港麥克莫蘭從廢料中提取銅等資源，降低新建礦場的成本與時間。

川普此舉延續其一貫作風，重視聯邦土地的多元利用。他競選時曾承諾開放部分公地興建低稅、低規範的住宅區，如今則將目光轉向國防與經濟雙贏的礦產加工。儘管計畫細節待定，其背後動機清晰：面對中國可能因關稅或其他因素限制礦產出口，美國亟需強化供應鏈韌性。這場礦產爭奪戰，或將成為美中博弈的新焦點。

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