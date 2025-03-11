遭馬斯克罵叛徒 民主黨議員凱利反酸：回去造火箭

民主黨參議員凱利。（美聯社）

2025/03/11 21:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國億萬富翁伊隆·馬斯克目前在川普政府中擔任要職，他今（11日）發文批評訪問烏克蘭的民主黨參議員凱利（Mark Kelly）是「叛徒」，不過凱利也反唇相譏，稱馬斯克不適合待在政治圈，應該回去專心製造火箭。

《法新社》報導，凱利在結束上週末的烏克蘭之行後在X平台發文稱：「剛離開烏克蘭。我所看到的東西向我證明了我們不能拋棄烏克蘭人民。每個人都希望這場戰爭結束，但任何協議都必須要保護烏克蘭的安全，不能變成給普廷（Vladimir Putin，俄羅斯總統）的贈品。」

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但這篇文章引來馬斯克回應，他留言謾罵凱利：「你是個叛徒。」

凱利於是PO文反酸馬斯克，「叛徒？伊隆，如果你不懂捍衛自由是一個能讓美國偉大與保護我們安全的基本原則，那也許你該把事情交給我們這些懂的人處理。」

凱利之後又告訴媒體，他認為馬斯克「不是一名認真的傢伙，他該回去造火箭」。

代表加州的參議員謝安達（Adam Schiff）在X發文聲援與他同黨的凱利，「凱利是一名退役海軍飛行員、太空人以及盡責的公僕，他是一位英雄。馬斯克則是一名自我陶醉的懦夫。希望這個說法能把事情解釋清楚。」

甚至共和黨眾議員培根（Don Bacon）也不認同馬斯克的言行，他對有線電視新聞網（CNN）記者拉朱（Manu Raju）說：「這不值得，這樣不對......我跟參議員凱利在某些事情上意見不合，但我們彼此不會說對方是一名叛徒，我覺得這件事會對白宮有不良的影響。」

馬斯克在X上留言罵凱利是「叛徒」，凱利則反酸「你不懂就請交給專業人士」。（擷取自X @@=SenMarkKelly）。

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