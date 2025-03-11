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    遭誤會被人殺害！ 日本女聲優「最上愛」澄清︰只是同名同姓

    今日東京傳出有女子遭人持刀砍死，後害者恰好與女聲優最上愛同名同姓，導致許人誤以為是聲優遭到傷害，還紛紛湧入其社群帳號悼念，嚇得本尊急忙出面澄清。（圖擷取自@aiai_mogamimi 社群平台「X」，本報合成）

    今日東京傳出有女子遭人持刀砍死，後害者恰好與女聲優最上愛同名同姓，導致許人誤以為是聲優遭到傷害，還紛紛湧入其社群帳號悼念，嚇得本尊急忙出面澄清。（圖擷取自@aiai_mogamimi 社群平台「X」，本報合成）

    2025/03/11 20:36

    相關新聞請見︰

    直播到一半遭砍！日20多歲女聲優最上愛身中多刀 送醫不治

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京今（11）日上午發生一起當街砍人案，一名20多歲、名為「最上愛」（最上あい）的女子在路邊進行直播時，突遭人持刀狂砍，女子送醫後因傷重不治。由於該女子與一位女聲優同名同姓，導致許多民眾誤以為是聲優本人遭到傷害，還紛紛湧入其社群帳號悼念，嚇得本尊急忙出面澄清。

    綜合日媒報導，這起砍人案發生在今日上午10點左右，受害女子最上愛原本正在進行「山手線徒步一圈」的戶外直播，當時約有6500名粉絲在線上收看，當她走到位在新宿JR高田馬場站附近一處住宅區街道時，突然被一名男子持刀攻擊，頭部、頸部及腹部均受重傷，當場無呼吸心跳，雖被緊急送醫，最終仍因傷勢過重宣告不治。

    警方獲報迅速抵達現場，並當場逮捕涉案的40多歲男子，嫌犯向警方坦承犯案，還透露自己與被害女子相識，雙方曾發生金錢糾紛，女方一直不肯歸還嫌犯曾借給她的100萬日圓（約新台幣22.6萬元），導致嫌犯憤而行兇。目前警方正進一步調查男子行兇動機與案件細節，以釐清整起事件的來龍去脈。

    報導指出，受害女子恰巧與日本女聲優最上愛「同名同姓」，導致不少民眾、聲優粉絲誤會，事後紛紛前往聲優社群帳號悼念。對此，經紀公司カレイドスコープ在今日下午發布聲明稿，指出受害者並非隸屬該公司的女聲優，同時向受害者表示哀悼，另斥責許多使用最上愛公開社群照片，散佈各種不實資訊的網路帳號。

    聲優最上愛也在本人經營的社群平台「X」（原推特）轉發公司聲明稿，除了向擔心她的親朋好友、粉絲們報平安，也提到請大家一起為本次事件的受害者哀悼。

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