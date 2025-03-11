見女記者穿比基尼拍照脫褲打手槍 色男被捕竟辯稱「尿失禁」

泰國女記者在拍照時，發現一名義大利籍男子在海灘上自慰。（圖擷取自臉書）

2025/03/11 21:28

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅（Pattaya）一名女記者身穿比基尼在拍照時，撞見一名男子正看著他們自慰。然而，該男子遭警方傳喚後，堅稱自己並非故意裸露，而是因為罹患尿道感染（UTI）導致尿失禁，不得不在現場掏出生殖器解放。儘管如此，警方仍對他開罰5000泰銖罰款（約新台幣4868元）。

根據泰媒《Thaiger》報導，事件發生於3月8日清晨。泰國第8頻道（Channel 8）的一名女記者與友人在芭達雅海灘的巴厘海碼頭（Bali Hai Pier）附近拍攝比基尼照片時，發現一名外籍男子行為怪異。該男子坐在酒店附近的岩石上，疑似盯著她們觀看，接著當眾掏出生殖器自慰。記者見狀，立即用手機錄影取證，並向警方報案。

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警方接獲報案後，調閱監視器畫面，確認嫌犯為68歲的義大利籍男子巴拉布奇（Carlo Barabucci），並將他傳喚至警局問話。面對指控，巴拉布奇全盤否認自己在公共場合自慰，堅稱自己患有尿道感染，導致無法控制排尿，才會在海灘上解放，並認為女記者與其友人誤解了他的行為，甚至在警局內對其他記者豎起中指，以表達不滿。

然而，警方表示，無論男子的辯解是否屬實，他的行為已觸犯泰國《刑法》第388條「公然猥褻罪」，最高可處以5000泰銖（約4870新台幣）罰款。

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