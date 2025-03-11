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    杜特蒂時代落幕 ！ 涉「反人類罪」被捕 受害家屬出聲了

    菲律賓前總統杜特蒂因任內「掃毒戰爭」致數千人死亡，遭國際刑事法院以「反人類罪」為由簽發逮捕令。11日，他自香港飛抵馬尼拉國際機場後隨即被捕。（資料照，美聯社）

    菲律賓前總統杜特蒂因任內「掃毒戰爭」致數千人死亡，遭國際刑事法院以「反人類罪」為由簽發逮捕令。11日，他自香港飛抵馬尼拉國際機場後隨即被捕。（資料照，美聯社）

    2025/03/11 18:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因任內「掃毒戰爭」致數千人死亡，遭國際刑事法院（ICC）以「反人類罪」為由簽發逮捕令。11日，他自香港飛抵馬尼拉國際機場後隨即被捕。此事震驚菲律賓政壇，也標誌其政治生涯的轉折。

    菲律賓總統小馬可仕辦公室證實，杜特蒂抵達馬尼拉後，檢察總長出示ICC逮捕令並將其拘留。ICC指其掃毒行動構成「廣泛且有系統的攻擊」，持續多年並導致數千人喪生。逮捕過程引發機場騷亂，杜特蒂盟友、參議員吳蒙（Bong Go）批評警方阻撓律師與醫護接近，稱此舉「侵害憲法權利」。前首席法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）則指程序違法，揚言提起法律救濟。

    杜特蒂透過么女維洛尼卡（Veronica Duterte）的Instagram發布影片，質疑拘捕依據並要求解釋限制其自由的責任。背景照片顯示，他被拘於機場旁的維拉莫空軍基地（Villamor Air Base）。

    受害者家屬對此反應強烈。2017年掃毒行動中失去姪子基安（Kian delos Santos）的藍迪（Randy delos Santos）淚訴：「正義終於啟動，這一天我們等太久。」基安案曾因三名涉案警察於2018年被定罪而轟動一時，迫使杜特蒂暫緩掃毒行動。然而，類似定罪案例寥寥無幾，受害者普遍認為國內難獲公道，轉而求助ICC。人權團體「崛起捍衛生命與權利」（Rise Up for Life and for Rights）成員盧比琳（Rubilyn Litao）表示：「受害母親們欣喜若狂，這是遲來的正義。」

    ICC調查始於杜特蒂任納卯市（Davao）市長的2011年，涵蓋其2016至2019年總統任期，聚焦掃毒行動是否構成反人類罪。2019年，他帶領菲律賓退出《羅馬規約》（Rome Statute）以規避追責，但ICC堅持管轄權，2021年9月啟動調查，2023年7月駁回菲方異議後重啟。

    掃毒戰是杜特蒂2016年勝選的標誌性政策，他承諾鐵腕剷除毒販，卻引發爭議。警方稱至少6200人在行動中因「槍戰」死亡，人權團體則估計總數介於12000至30000人，包括針對貧民區的未記錄殺戮。

    人權觀察（Human Rights Watch）促請小馬可仕政府迅速移交杜特蒂，稱此為「問責關鍵一步」。中國則警告ICC勿將案件「政治化」或採「雙重標準」，並稱將密切關注，凸顯地緣政治緊張。

    杜特蒂10日在香港對菲籍勞工演說時，仍以粗俗語言辱罵ICC調查員，聲稱「坦然接受被捕」。這名自認「殺人無數」的政治人物，任內多次宣稱「毒嫌拒捕可當場擊斃」，強調掃毒「救國於毒品危機」。去年10月參院聽證會上，他更強硬表示：「我為國家採取必要手段，絕不道歉。」ICC逮捕令則指出，他「仍具實質政治影響力」，若不配合恐危及證人安全。

    現年79歲的杜特蒂健康穩定，但是否引渡至荷蘭海牙受審尚未明朗。他曾自誇掃毒「無悔無歉」，如今被捕重創其聲勢。杜特蒂原計畫參加今年5月納卯市長選舉，此事恐成變數。

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