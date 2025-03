杜特蒂時代落幕 ！ 涉「反人類罪」被捕 受害家屬出聲了

菲律賓前總統杜特蒂因任內「掃毒戰爭」致數千人死亡,遭國際刑事法院以「反人類罪」為由簽發逮捕令。11日,他自香港飛抵馬尼拉國際機場後隨即被捕。(資料照,美聯社)

2025/03/11 18:48

〔編譯陳成良/綜合報導〕菲律賓前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)因任內「掃毒戰爭」致數千人死亡,遭國際刑事法院(ICC)以「反人類罪」為由簽發逮捕令。11日,他自香港飛抵馬尼拉國際機場後隨即被捕。此事震驚菲律賓政壇,也標誌其政治生涯的轉折。

菲律賓總統小馬可仕辦公室證實,杜特蒂抵達馬尼拉後,檢察總長出示ICC逮捕令並將其拘留。ICC指其掃毒行動構成「廣泛且有系統的攻擊」,持續多年並導致數千人喪生。逮捕過程引發機場騷亂,杜特蒂盟友、參議員吳蒙(Bong Go)批評警方阻撓律師與醫護接近,稱此舉「侵害憲法權利」。前首席法律顧問帕內洛(Salvador Panelo)則指程序違法,揚言提起法律救濟。

請繼續往下閱讀...

杜特蒂透過么女維洛尼卡(Veronica Duterte)的Instagram發布影片,質疑拘捕依據並要求解釋限制其自由的責任。背景照片顯示,他被拘於機場旁的維拉莫空軍基地(Villamor Air Base)。

受害者家屬對此反應強烈。2017年掃毒行動中失去姪子基安(Kian delos Santos)的藍迪(Randy delos Santos)淚訴:「正義終於啟動,這一天我們等太久。」基安案曾因三名涉案警察於2018年被定罪而轟動一時,迫使杜特蒂暫緩掃毒行動。然而,類似定罪案例寥寥無幾,受害者普遍認為國內難獲公道,轉而求助ICC。人權團體「崛起捍衛生命與權利」(Rise Up for Life and for Rights)成員盧比琳(Rubilyn Litao)表示:「受害母親們欣喜若狂,這是遲來的正義。」

ICC調查始於杜特蒂任納卯市(Davao)市長的2011年,涵蓋其2016至2019年總統任期,聚焦掃毒行動是否構成反人類罪。2019年,他帶領菲律賓退出《羅馬規約》(Rome Statute)以規避追責,但ICC堅持管轄權,2021年9月啟動調查,2023年7月駁回菲方異議後重啟。

掃毒戰是杜特蒂2016年勝選的標誌性政策,他承諾鐵腕剷除毒販,卻引發爭議。警方稱至少6200人在行動中因「槍戰」死亡,人權團體則估計總數介於12000至30000人,包括針對貧民區的未記錄殺戮。

人權觀察(Human Rights Watch)促請小馬可仕政府迅速移交杜特蒂,稱此為「問責關鍵一步」。中國則警告ICC勿將案件「政治化」或採「雙重標準」,並稱將密切關注,凸顯地緣政治緊張。

杜特蒂10日在香港對菲籍勞工演說時,仍以粗俗語言辱罵ICC調查員,聲稱「坦然接受被捕」。這名自認「殺人無數」的政治人物,任內多次宣稱「毒嫌拒捕可當場擊斃」,強調掃毒「救國於毒品危機」。去年10月參院聽證會上,他更強硬表示:「我為國家採取必要手段,絕不道歉。」ICC逮捕令則指出,他「仍具實質政治影響力」,若不配合恐危及證人安全。

現年79歲的杜特蒂健康穩定,但是否引渡至荷蘭海牙受審尚未明朗。他曾自誇掃毒「無悔無歉」,如今被捕重創其聲勢。杜特蒂原計畫參加今年5月納卯市長選舉,此事恐成變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法