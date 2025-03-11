無畏民怨力挺馬斯克 川普：明天就買一輛特斯拉

馬斯克（左）和美國總統川普（右），在白宮橢圓形辦公室向記者發表談話。（法新社檔案照）

2025/03/11 16:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）率領的「政府效率部（DOGE）大砍聯邦政府支出、人力，引發民怨，對此，總統川普11日表示，將買一輛馬斯克旗下公司特斯拉（Tesla）的車子，展現對這名川普重回白宮最大助選功臣的支持。

《法新社》報導，川普11日凌晨在自家社群媒體「真實社群（Truth Social）」平台發文說道：「對共和黨人、保守派和所有偉大的美國人來說，馬斯克正在『竭盡全力』協助我國，而且他做得非常棒！」

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發文批評「激進左派瘋子」正共謀設法非法抵制特斯拉，稱特斯拉「是世界上其中一家最偉大的汽車製造商、馬斯克的『寶貝』」，這些人這麼做的目的，是要攻擊和傷害馬斯克以及他所代表的一切。

川普說，「我明天早上就將買一輛全新的特斯拉，來展現對馬斯克的信心和支持。他真的是一名偉大的美國人。他何以要因為運用自己卓越的才能，協助讓美國再次偉大而受到懲罰？」

對於川普的力挺，馬斯克也隨即在旗下社群媒體X發文，感謝川普支持。

自從川普重返白宮執政以來，馬斯克在川普授權下，率領政府效率部大幅削減聯邦政府機構支出和人力。但是這些減支行動正面臨愈來愈多阻力，包括反對者的抗議、法院裁決和議員壓力。

特斯拉投資人也擔心，馬斯克這些行動和他與川普的密切關係，招來買家反彈，抵制特斯拉。已經有一些特斯拉車主，對馬斯克涉足政治以及在網路上分享一些陰謀論，表示後悔買特斯拉。

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