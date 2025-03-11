權力在國會！法官判川普政府非法凍結對外援助 命令支付624億欠款

2月7日，民眾在華盛頓特區美國國際開發總署（USAID）總部外，將悼念物品放置於被遮蓋的機構標誌下方，象徵對該機構大幅裁撤計畫的抗議與哀悼。（法新社）

2025/03/11 15:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哥倫比亞特區聯邦地方法院法官阿里（Amir H. Ali）3月10日裁定，川普政府非法凍結國會撥款的對外援助資金，違反憲法權力分際，並責令國務院與美國國際開發總署（USAID）支付積欠受款人及承包商的款項。這項判決不僅重挫川普政府大幅縮減對外援助的計畫，更彰顯美國憲政體制下行政與立法部門的權力制衡。

《紐約時報》指出，此案凸顯川普試圖單方面阻擋資金的行為已逾越其職權。阿里法官在判決中強調，國會擁有決定是否支出對外援助資金的專屬權力，川普政府無權擅自凍結。他要求支付截至2月13日（即其初步禁制令發布之日）前已完成工作的款項，金額約19億美元（約新台幣624億元）。

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這起爭議源於川普上任後推動的大規模援助縮減計畫，引發援助團體提告。法官批評政府未合理說明為何全面凍結資金，導致全球數千家組織陷入混亂。

然而，阿里法官也表示，法院權限有限，裁決僅針對訴訟中提出的具體損害，未要求支付未來工作款項或恢復已取消的合約。他禁止國務院與美國國際開發總署執行1月24日的備忘錄，該備忘錄計畫重新調整並縮減援助項目，並要求在本週內提交支付其他受影響單位的報告。

當天稍早，國務卿魯比歐在社群媒體宣布，經六週審查，美國國際開發署將取消83%的合約，剩餘約1000份合約改由國務院管理，並感謝馬斯克（Elon Musk）團隊協助這項「早就該進行且具歷史意義的改革」。

然而，阿里法官指出，援助團體因審查而疲於維持救生計畫，損害顯而易見。例如，負責分發愛滋病毒（HIV）藥物的組織雖獲豁免，仍未收到款項。

政府律師辯稱，付款延宕並非無視法院命令，而是因審查混亂導致款項遺失，且負責處理的員工多數休假。

上週，美國聯邦最高法院以5比4票拒絕解除阿里法官先前的命令，要求其澄清政府義務。大法官阿利托（Samuel A. Alito Jr.）與三位保守派大法官反對，認為聯邦主權豁免（federal sovereign immunity，指阻止團體起訴財政部支付款項的原則）可能使政府勝訴。他批評，支付20億美元並非法定要求，而是僅因地方法院命令，顯示最高法院未能遏止權力濫用。

這項裁決可能為其他類似訴訟開啟先例，挑戰川普政府單方面凍結國會授權資金的做法。援助團體仍在等待款項到位，以緩解迫在眉睫的危機。

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