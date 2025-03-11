傻眼！中國消費者看直播買藍莓 到貨驚見盒裡僅有幾顆

中國多地消費者觀看直播，花了69.9人民幣買了8盒藍莓，但到貨時每盒裡面只有少少幾顆。（圖擷自微博）

2025/03/11 15:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！中國遼寧省、江蘇省、山東省、四川省多地消費者，近日在網路上觀看「直播帶貨」時，花了69.9人民幣（約新台幣317元）買了8盒藍莓，但到貨時每盒裡面只有少少幾顆，目前仍不清楚到底是誰要負責。

據中媒《極目新聞》報導，直播主當時打出「買4送4」的優惠來推銷藍莓，宣稱每盒有100公克，不少民眾看到後紛紛購買，但最後卻發現1盒僅裝了5顆左右的藍莓。

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直播店家對此出面喊冤，直指幾天前接到某個男子聯繫，希望能幫忙賣藍莓，直播主只要推銷就好，其餘裝貨、發貨等事宜都不用處理，後來才得知消費者拿到的少了很多，最近他們都在忙著退款。

媒體循線找到男子後，他又推託直播平台都是由「招商團長」在負責處理，所謂「800公克69.9人民幣」的廣告詞可能是出自招商團長，和他本人沒關係。

另外，負責出貨的廠商指稱他收到的要求是「8盒每盒20公克」，對於直播主那邊怎麼賣並不知情，媒體想找所謂的「招商團長」了解狀況時，卻怎麼也聯繫不上對方。

中國網友們看到空空如也的藍莓包裝盒後紛紛笑翻，直說「是8盒總共100公克吧」、「買盒送藍莓」、「花錢買盒子」，還有網友建議千萬別在直播買東西，因為有很多都是騙人的。

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