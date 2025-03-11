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    水中魔術師！ 研究解密墨魚4種狩獵變色術

    墨魚的四種狩獵偽裝，由左上順時針方向分別為：葉片偽裝、透過條紋偽裝、脈衝偽裝、分枝珊瑚偽裝。（圖擷取自Ecology期刊）

    墨魚的四種狩獵偽裝，由左上順時針方向分別為：葉片偽裝、透過條紋偽裝、脈衝偽裝、分枝珊瑚偽裝。（圖擷取自Ecology期刊）

    2025/03/11 14:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕墨魚是水中頂尖的獵手，牠們能透過控制體色與紋理，展現令人驚嘆的偽裝技巧。美國康乃爾大學的最新研究揭示，墨魚在狩獵過程中，會運用4種獨特的偽裝策略，悄然接近獵物並成功捕獲，展現其高超的認知能力。

    科學媒體《IFLScience》報導，動物在狩獵時，必須找到獵物並在不驚動牠們的情況下捕捉。墨魚憑藉著對自身外觀的卓越控制，成為水中偽裝大師。研究人員發現寬溝墨魚（Broadclub cuttlefish，學名：Sepia latimanus）會利用4種不同的偽裝方式來捕獵。

    首先是葉片偽裝（leaf display），墨魚會將側面的觸手向兩側伸展，體色呈現橄欖綠或白色，並以極慢的速度接近獵物，模仿漂浮的葉片。

    其次是透過條紋偽裝（passing-stripe display），墨魚的身體姿勢與葉片偽裝相似，但牠會在身體上移動一條黑色條紋，並朝向獵物筆直前進。

    再者是分枝珊瑚偽裝（branching coral display），墨魚會將觸手抬高並向外伸展，有時觸手保持光滑，有時出現彎曲，體色呈現淺色或深色，並帶有深色的斑點。這種偽裝方式模仿了珊瑚的分枝結構，使墨魚融入珊瑚礁環境。

    最後一種是脈衝偽裝（pulse display），兩條側面的觸手會一起向上形成一個圓錐形，而兩條中央的觸手則會伸入水中。身體顏色是灰色，並伴有深色脈衝，這些脈衝會從頭部後方傳遞到抬高的觸手的末端。

    研究團隊還發現，墨魚會混合使用牠們的偽裝方式，並根據獵物的不同調整策略。當狩獵某些獵物（如紫紅樹蟹）時，墨魚比狩獵斑點蟹時，更常使用分枝珊瑚偽裝。研究作者桑頓（Matteo Santon）博士表示，第一次看到這些狩獵偽裝時，讓他印象深刻。

    總體而言，這項研究不僅展示了墨魚物種內非凡的偽裝能力，也顯示牠們能根據環境調整策略，並具有高度的認知能力。這項研究發表在《生態學》（Ecology）期刊上。

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