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    違法經營20年！「日本最危險動物園」9月底關閉 500隻動物去向不明

    違法經營長達20年的札幌北部動物園，共飼養獅子、老虎等150種、500隻動物。（擷取自札幌北部動物園臉書）

    違法經營長達20年的札幌北部動物園，共飼養獅子、老虎等150種、500隻動物。（擷取自札幌北部動物園臉書）

    2025/03/11 15:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道「札幌北部動物園」飼養獅子、老虎、馴鹿、海豹等約150種動物，以能讓遊客近距離互動聞名，甚至提供籠內餵食老虎等刺激體驗，因此被稱為「日本最危險的動物園」。不然而，這座動物園其實已違法經營長達20年，不僅無視政府命令，還推出「與海豹同睡」等構成虐待動物的活動，引發社會熱議。昨（10）日園方終於宣布，將於今年9月底關閉，但動物們的去向仍讓外界擔憂。

    綜合日媒報導，札幌北部動物園於2005年7月在未經許可的情況下擅自開業，違反《都市計畫法》，札幌市政府其實早在開園前的2004年10月就發現異常，要求經營公司「成功觀光」（サクセス観光）依法申請許可，但業者完全不理，甚至持續擴建，園區內的建築一路增加至約150棟。

    儘管市府多次透過口頭與書面警告，業者仍只是敷衍回應「會改進」，卻沒有任何實際行動。札幌市於今年2月初提出全面拆除要求，業者後於當月18日提交拆除計畫，稱將在2029年底拆除所有建築，但並未說明動物的安置計畫。因此，市府要求補充細節，但對方遲遲未給出明確答覆。

    昨（10）日園方突然宣布，動物園將於今年9月底正式關閉，並承諾會確保園內約500隻動物的安全，會讓牠們遷往適合的新環境繼續受到照顧。然而，動物們的具體安置方式尚未公開，札幌市府已要求園方在3月底前提交動物遷移計畫，包括安置地點與時間表，以確保這些動物能夠獲得妥善照顧。

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