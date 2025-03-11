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    達賴喇嘛出新書 表明繼任者將出生在中國以外

    西藏精神領袖達賴喇嘛今天推出新書，他描述這本書是「西藏未來的架構」，還在書中寫道，他的繼任者將出生在中國以外的地方。（路透）

    西藏精神領袖達賴喇嘛今天推出新書，他描述這本書是「西藏未來的架構」，還在書中寫道，他的繼任者將出生在中國以外的地方。（路透）

    2025/03/11 13:53

    〔中央社〕西藏精神領袖達賴喇嘛今天推出新書，他描述這本書是「西藏未來的架構」，還在書中寫道，他的繼任者將出生在中國以外的地方。

    綜合法新社與路透社報導，這本名為「為無聲者發聲」（Voice for the Voiceless，暫譯）的書，敘述達賴喇嘛代表西藏及其人民與中國歷任領袖打交道的歷史。

    達賴喇嘛在書中第一次表明，他的繼任者將誕生於「自由世界」，也就是中國以外的地方。他過去僅提到，他可能在西藏以外的地方轉世，或許在他的流亡之地印度。

    他寫道：「既然轉世目的是繼續推動前任的事業，新的達賴喇嘛將誕生在自由世界，好讓達賴喇嘛的傳統使命延續下去，這些使命包括為普世慈悲發聲、成為藏傳佛教精神領袖，以及成為體現西藏人民心願的西藏象徵。」

    達賴喇嘛還寫道：「西藏人民管理自己故土的權利不能無限期被否決，他們對自由的渴望也不能永遠被壓迫粉碎。」

    達賴喇嘛將於今年7月度過90歲生日，他是愈來愈少數仍記得西藏在1959年起義之前是什麼樣子的人，他於那一年逃往印度，流亡至今。他說，這本書詳述他70年來為了「拯救我的故土和人民」所做的「不間斷的努力」。

    他在書中寫道：「唯有當我們營造雙方都能自由對話和談判的氛圍時，才能出現持久的解決方案。」

    他本月稍早也在「華盛頓郵報」寫道：「西藏人花了近75年爭取自由…他們的抗爭應該在我死後繼續下去。」

    北京與西藏領袖之間的對話自2010年以來停滯至今。

    達賴喇嘛在關於這本書的聲明中說：「即便承受所有痛苦和破壞，我們仍堅持希望我們爭取自由和尊嚴的奮鬥會有一個和平解決方案。」

    「從我19歲在北京與大權在握的毛（澤東）主席談判，到我近年試圖與習近平主席溝通，我在本書中傳達我們努力的誠意…我希望這本書…即使在我死後，也能提供一個西藏未來的架構。」

    達賴喇嘛2011年卸下政治領袖身分，將世俗權力交給全球13萬名西藏人選出的政府。現任西藏流亡政府司政邊巴次仁曾說，流亡政府不尋求西藏徹底獨立，而是追求長期「中庸」政策，爭取更多自治權。

    中國稱這個成立於印度的西藏政府為「傀儡政府」。

    但達賴喇嘛說，任何解決方案都必須經過雙方坦率對話的談判。

    他還說：「可以確定的是，無論是由個人或黨領導，沒有一個極權主義政權能永久存續，因為他們虐待的對象就是他們聲稱代表的人民。」

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