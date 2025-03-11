要求調薪8％+多放3天假！德國13座機場大罷工 影響56萬旅客

德國13座機場昨天大罷工，圖為柏林布蘭登堡機場空蕩蕩的出境大廳。（歐新社）

2025/03/11 14:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國13座機場10日發生大罷工，機場幾乎停擺；不過，由於部分機場9日就已開始罷工行動，多數乘客獲知罷工消息，各機場候機大廳空蕩蕩。

《德國之聲中文網》引述機場聯合會ADV資訊，指出全德國有至少3500架次航班被取消，涉及56萬名乘客。

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此次由Verdi工會發起的罷工涉及機場營運、地勤、航空安全檢查。罷工的大背景是Verdi工會在與聯邦和地方公共部門的勞資談判中，要求薪水漲8%但每月至少350歐元、3天額外假期等。下一輪談判定將於14日舉行。

據報導，此次罷工的機場包括法蘭克福、慕尼黑、柏林、漢堡、漢諾威、布萊梅、杜塞道夫、多特蒙德、科隆/波昂、萊比錫/哈勒和司徒加特。杜塞道夫的韋策機場和卡爾斯魯爾/巴登機場僅航空安全部門罷工。

漢莎等航空公司致力於周二盡量順利重啟空運。法蘭克福機場營運商Fraport一名發言人表示，周二可能還會有些不穩定，但當日將逐漸恢復正常。

航空業指責Verdi工會濫用罷工權利。航空業聯合會BDL主席、歐洲之翼航空總裁Jens Bischof稱，所謂警告性罷工被當作幌子，實則是大範圍的停擺，有目的地使國民經濟樞紐陷入癱瘓。

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