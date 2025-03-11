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    慘！他和女友深夜親熱「左大腿突中彈」 兇手竟是愛犬

    美國田納西州男子傳出離奇槍擊案，1名男子聲稱他與女性友人躺在床上時，意外遭到寵物狗「開槍」射傷，警方將其列為「意外受傷」案件。示意圖。（情境照）

    美國田納西州男子傳出離奇槍擊案，1名男子聲稱他與女性友人躺在床上時，意外遭到寵物狗「開槍」射傷，警方將其列為「意外受傷」案件。示意圖。（情境照）

    2025/03/11 14:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州男子傳出離奇槍擊案，1名男子聲稱他與女性友人躺在床上時，寵物狗突跳上床導致槍枝擦槍走火，造成男子左大腿中彈擦傷，警方表示已將此列為意外受傷案件。

    綜合外媒報導，據曼非斯警方當地時間10日凌晨4時許接獲報案，位於惠特尼大道700號街區受害者柯克伍德（Jerald Kirkwood）向警員表示，他與1名女性友人躺在床上親熱時，1歲大比特犬「奧利奧」（Oreo）突然跳上床並意外撞到槍枝板機。

    警方報告顯示，寵物犬奧利奧的爪子卡在槍的扳機護圈內，不慎扣動扳機引發子彈射出，柯克伍德的左大腿上方遭子彈擦傷。與受害者同床的女子在槍響後迅速離開現場，並帶走涉事槍枝。警員趕赴到場時並未發現該女子的蹤跡，不過在現場找到彈殼，柯克伍德則被送往地區醫院接受治療，無生命危險。

    受害者朋友說，「這是一場意外事故，並強調奧利奧是隻『友善的小狗』，他的朋友目前情況良好。」當地警方目前將此案件列為「意外受傷」，尚未透露是否會進一步調查。

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