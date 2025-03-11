為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不再紀念奴隸主！愛爾蘭最古老大學建築 433年來首次以女性命名

    伊文·博蘭（Eavan Boland）的女兒到都柏林聖三一學院，慶祝該校主圖書館以她們母親的名字重新命名。（擷取自《The Irish Times》）

    伊文·博蘭（Eavan Boland）的女兒到都柏林聖三一學院，慶祝該校主圖書館以她們母親的名字重新命名。（擷取自《The Irish Times》）

    2025/03/11 13:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由英國女王伊莉莎白一世創辦、至今擁有433年歷史的愛爾蘭最古老大學都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin），首次以女性名字命名校園建築。該校的主圖書館日前重新命名為伊文．博蘭圖書館（Eavan Boland Library），以紀念愛爾蘭文學界最傑出的女性作家之一。

    綜合外媒報導，該圖書館之前以18世紀愛爾蘭哲學家喬治·柏克萊（George Berkeley）的名字命名。但眾所周知，他在美國期間曾蓄奴。

    在全球「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，簡稱BLM）抗議活動爆發後，該校於2023年刪除了柏克萊的名字。當時，該校表示使用柏克萊的名字與其人類尊嚴、自由、包容和平等的核心價值不符。

    曾任愛爾蘭總統的都柏林三一學院校長麥卡利斯（Mary McAleese）當地時間周一在更名紀念牌匾揭幕儀式上表示，這是處理大學「殖民遺產」的一部分。

    參加活動的民眾說，重新命名「源自於教職員工和學生的決心，即這座建築不應再紀念奴隸主」。

    伊文．博蘭於2020年去世，享年75歲，她在詩歌中記錄了女性的生活，並研究女性在愛爾蘭歷史和文化中的角色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播