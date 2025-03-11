不再紀念奴隸主！愛爾蘭最古老大學建築 433年來首次以女性命名

伊文·博蘭（Eavan Boland）的女兒到都柏林聖三一學院，慶祝該校主圖書館以她們母親的名字重新命名。（擷取自《The Irish Times》）

2025/03/11 13:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由英國女王伊莉莎白一世創辦、至今擁有433年歷史的愛爾蘭最古老大學都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin），首次以女性名字命名校園建築。該校的主圖書館日前重新命名為伊文．博蘭圖書館（Eavan Boland Library），以紀念愛爾蘭文學界最傑出的女性作家之一。

綜合外媒報導，該圖書館之前以18世紀愛爾蘭哲學家喬治·柏克萊（George Berkeley）的名字命名。但眾所周知，他在美國期間曾蓄奴。

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在全球「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，簡稱BLM）抗議活動爆發後，該校於2023年刪除了柏克萊的名字。當時，該校表示使用柏克萊的名字與其人類尊嚴、自由、包容和平等的核心價值不符。

曾任愛爾蘭總統的都柏林三一學院校長麥卡利斯（Mary McAleese）當地時間周一在更名紀念牌匾揭幕儀式上表示，這是處理大學「殖民遺產」的一部分。

參加活動的民眾說，重新命名「源自於教職員工和學生的決心，即這座建築不應再紀念奴隸主」。

伊文．博蘭於2020年去世，享年75歲，她在詩歌中記錄了女性的生活，並研究女性在愛爾蘭歷史和文化中的角色。

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