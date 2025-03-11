他有綠卡！以色列示威者恐被川普政府驅逐 法官下令暫緩執行

哈里爾持有美國綠卡，並已與一名懷孕八個月的美國公民結婚。（美聯社）

2025/03/11 12:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名美國哥倫比亞大學畢業生因參與反以色列示威遭拘留，將被驅逐出境，引發聯邦法官介入。

《紐約時報》報導，據知情人士透露，川普政府上週末以違反一項罕見的移民法條款為由，逮捕並拘留了哥倫比亞大學應屆畢業生、美國合法永久居民哈里爾（Mahmoud Khalil）。哈里爾曾於去年積極參與校園內的反以色列示威活動，並擔任領導角色。

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30歲的哈里爾擁有巴勒斯坦血統，於去年12月從哥倫比亞大學國際與公共事務學院取得碩士學位。他持有美國綠卡，並已與一名懷孕八個月的美國公民結婚。上週六，哈里爾在紐約遭到移民官員逮捕，隨即被送往路易斯安那州的一處拘留中心。

哈里爾的律師團隊表示，將對其拘留的合法性提出質疑，並已向法院提交請願書。週一，曼哈頓聯邦法官下令，在法院完成對請願書的審查之前，美國政府不得將哈里爾驅逐出境。哈里爾的律師也提出動議，要求聯邦政府將哈里爾移回紐約。

據悉，川普政府此次是援引一項極少被使用的移民法條款，該條款允許政府以「危害國家安全」為由，驅逐境內的外籍人士，即使是合法永久居民也不例外。此舉引發美國社會對言論自由與移民權益的廣泛關注。美國總統川普則表示，這起案件僅是「即將到來的眾多逮捕行動中的第一個」。

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