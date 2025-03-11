為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    恐婚又排斥生育！南韓年輕人結婚「最重經濟條件」

    南韓近日1份報告顯示，年輕一代對結婚、生育多半抱持「悲傷」、「恐懼」、「厭惡」等消極看法。示意圖。（美聯社資料照）

    南韓近日1份報告顯示，年輕一代對結婚、生育多半抱持「悲傷」、「恐懼」、「厭惡」等消極看法。示意圖。（美聯社資料照）

    2025/03/11 14:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日1份報告顯示，年輕一代對結婚、生育多半抱持「悲傷」、「恐懼」、「厭惡」等消極觀點，與「幸福」等正向看法漸行漸遠。此外數據分析，南韓年輕人結婚時最看重彼此經濟條件。

    《韓聯社》報導，南韓非營利民間研究機構「朝鮮半島未來人口研究院」自2024年11月起，針對該國匿名職場社群平台「Blind」所發布、約5萬則有關結婚和生育的貼文進行分析，並於本月11日發布上述結果。

    結婚相關貼文中，32.3%表達的情緒為「悲傷」；24.6%為「恐懼」。生育相關貼文中，「厭惡」佔23.8%；「恐懼」佔比也高達21.3%。

    結婚相關貼文中，出現最多的關鍵詞是「金錢」（28.9%）；在生育相關貼文中，「金錢」也排名第5（13.2%）。

    分析結果顯示，結婚貼文的主要話題是「結婚準備和條件」（57.9%）；生育方面主要是「生產和經濟支援」（19.9%）、「出生率降低和社會經濟變化」（36.8%）；育兒方面則是「家庭內育兒與父母的角色」（69.6%），「職場內育兒支援政策和履歷管理」（30.4%）。

    研究院表示，南韓去年整體生育率從2023年的0.72小幅回升至0.74，雖然是積極訊號，但將其視為反彈可能過於樂觀，年輕人對結婚和生育的消極態度仍根深蒂固。

    研究院指出，南韓政府必須制定政策，實際解決年輕人的經濟負擔，以及兼顧家庭和工作的難題；企業則必須集中所有資源，營造友善家庭的工作環境並鼓勵休假育兒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播