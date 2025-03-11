恐婚又排斥生育！南韓年輕人結婚「最重經濟條件」

南韓近日1份報告顯示，年輕一代對結婚、生育多半抱持「悲傷」、「恐懼」、「厭惡」等消極看法。示意圖。（美聯社資料照）

2025/03/11 14:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日1份報告顯示，年輕一代對結婚、生育多半抱持「悲傷」、「恐懼」、「厭惡」等消極觀點，與「幸福」等正向看法漸行漸遠。此外數據分析，南韓年輕人結婚時最看重彼此經濟條件。

據《韓聯社》報導，南韓非營利民間研究機構「朝鮮半島未來人口研究院」自2024年11月起，針對該國匿名職場社群平台「Blind」所發布、約5萬則有關結婚和生育的貼文進行分析，並於本月11日發布上述結果。

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結婚相關貼文中，32.3%表達的情緒為「悲傷」；24.6%為「恐懼」。生育相關貼文中，「厭惡」佔23.8%；「恐懼」佔比也高達21.3%。

結婚相關貼文中，出現最多的關鍵詞是「金錢」（28.9%）；在生育相關貼文中，「金錢」也排名第5（13.2%）。

分析結果顯示，結婚貼文的主要話題是「結婚準備和條件」（57.9%）；生育方面主要是「生產和經濟支援」（19.9%）、「出生率降低和社會經濟變化」（36.8%）；育兒方面則是「家庭內育兒與父母的角色」（69.6%），「職場內育兒支援政策和履歷管理」（30.4%）。

研究院表示，南韓去年整體生育率從2023年的0.72小幅回升至0.74，雖然是積極訊號，但將其視為反彈可能過於樂觀，年輕人對結婚和生育的消極態度仍根深蒂固。

研究院指出，南韓政府必須制定政策，實際解決年輕人的經濟負擔，以及兼顧家庭和工作的難題；企業則必須集中所有資源，營造友善家庭的工作環境並鼓勵休假育兒。

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