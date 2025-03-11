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    白宮中東特使魏科夫 擬本週再訪莫斯科會晤普廷

    據2名知情人士表示，白宮中東特使魏科夫（見圖）計劃本週出訪莫斯科，預計將與俄羅斯總統普廷會晤。（路透資料照）

    據2名知情人士表示，白宮中東特使魏科夫（見圖）計劃本週出訪莫斯科，預計將與俄羅斯總統普廷會晤。（路透資料照）

    2025/03/11 12:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭11日將在沙烏地阿拉伯舉行會談，據2名知情人士表示，白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff）計劃本週出訪莫斯科，預計將與俄羅斯總統普廷會晤。

    綜合外媒報導，2名知情人士指出，魏科夫目前在結束俄烏衝突的外交努力中扮演著越來越重要的角色，消息人士還證實，魏科夫本週啟程前往莫斯科與普廷會面，但未提供進一步細節。

    報導分析，川普自今年1月就任以來一直尋求緩和美國與俄羅斯之間關係，希望扭轉拜登政府時期的緊張局勢。魏科夫上月前往往莫斯科，成功與普廷見面會談，並帶回被俄羅斯判刑14年的美籍教師佛格爾佛蓋爾（Marc Fogel），佛蓋爾因持有醫療處方的大麻而遭拘留，最終在魏科夫外交斡旋下獲釋。

    與此同時，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於週二率領代表團前往沙烏地阿拉伯，與烏克蘭官員舉行會談。2名美國官員稱，這場會談的重點之一是評估烏國在和平談判中可能做出的讓步，以結束這場已持續3年的戰爭。

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