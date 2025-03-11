滿載噴射機燃料油輪在北海遭撞擊爆炸32人傷 美軍回應了

為美軍運送航空燃油貨輪「Stena Immaculate號」，在北海遭到另一艘貨船撞擊，油輪當場爆炸起火。（路透）

2025/03/11 10:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為美軍運送航空燃油貨輪「Stena Immaculate號」，在當地時間10日於北海遭到另一艘貨船撞擊，油輪當場爆炸起火，造成32人受傷，美軍表示，這起事故不影響作戰行動或戰備狀態。

據《美國海軍學會新聞》報導，在英格蘭赫爾市（Hull）外海，油輪「Stena Immaculate號」在錨泊時遭到嫌掛葡萄牙貨輪「Solong號」以16節的速度撞擊，導致裝載航空燃油的油槽破裂，並引發「多次爆炸」，所幸2船共37名船員全部逃生。

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美軍表示，該油輪為軍事海運司令部（Military Sealift Command）承包，簽訂了為期70天的合約，為國防後勤局能源部門（Defense Logistics Agency Energy）運送燃油，這次運輸裝載了噴射機用燃料。

1名美國官員表示，該油輪並未直接支援美國海軍艦艇或飛機的海上行動，強調「此次碰撞及隨後的爆炸不會影響作戰行動或戰備狀態。我們的系統不存在單點故障（single point of failure，指在系統中，只要失效就會讓整個系統無法運作的部件）。」

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