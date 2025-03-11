大義滅親？不爽冰淇淋被偷吃 美國4歲男童怒「報警抓媽」下場曝

美國警方特地準備兩杯藍色冰品給「維護冰淇淋正義」的男童。（擷取自快樂山警察局臉書）

2025/03/11 12:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州一名4歲男童因不滿媽媽偷吃冰箱裡的冰淇淋，氣得他立刻報警要求抓走媽媽這個大壞蛋，沒想到警方真的上門，隔天還帶來一份驚喜。

綜合外媒報導，當地時間4日，威斯康辛州快樂山（Mount Pleasant）警方接獲一名緊急報案，電話那頭的小男孩語氣堅定，希望警察能將偷吃冰淇淋的媽媽繩之以法，「我媽媽太壞了，快來抓我媽媽。」

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男童母親隨後接起電話，哭笑不得地向警方解釋，「我吃了他的冰淇淋，所以他可能因為這個才撥打了911」，但男孩仍不甘示弱，在一旁持續數落母親的「罪狀」。

警方趕到現場後，男孩卻臨時改口稱自己雖然因為沒吃到冰淇淋而生氣，但他不是真的想讓母親因此坐牢。隔天，警察又來敲門並帶上冰淇淋，給這位認真維護「冰淇淋正義」的小男孩一個甜甜的驚喜！

事後，快樂山警方將這段故事分享到社群平台，截至目前已吸引2.6萬人按讚，網友紛紛留言大讚男童的可愛反應以及警方的貼心舉動，不過也有人認為男孩因為芝麻小事而報警的行為等同於犯罪。

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