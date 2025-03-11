幸運！平常愛看樂透真人秀 美國女子開心抱走822萬大獎

美國華盛頓州斯女子平常熱愛觀看真人秀節目「樂透夢想屋」，沒想到有天她憑藉在觀看節目學到的有趣小知識成為25萬美元（約新台幣822萬元）的刮刮樂得主。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2025/03/11 10:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州一名女子熱愛觀看真人秀節目「樂透夢想屋」，沒想到她憑藉在觀看節目學到的有趣小知識成為25萬美元（約新台幣822萬元）的刮刮樂得主，圓了自己的「夢想之家」的夢。

綜合外媒報導，女子費南德茲（Shannon Fernandez）近日領獎向華盛頓州樂透官員透露，她日前購入這張10美元（約新台幣329元）刮刮樂彩券，是因為真人秀節目「樂透夢想屋」（My Lottery Dream Home）中經常有得獎者是入手這種價位的刮刮樂。她在斯波坎北科爾頓街的沃爾瑪選了一款新上市、售價10美元「鑽石填字遊戲」刮刮樂。

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據了解，遊戲規則是玩家先刮開「您的18個字母」，然後在遊戲區內刮掉對應的字母，若能拼出3個或以上的完整單詞，即可獲得相應的獎金。

費南德茲提到，當時她購買2張刮刮樂，返家刮開後，她一開始數出了10個完整單詞，獎金是1000美元（約新台幣3萬元），接著她又發現了一個額外的單詞，獎金提升至5000美元（約新台幣16萬元）。

隨後，她帶著彩券前往當地的超市掃描確認獎金，孰料店員掃描票券後驚訝地說，「我大吃一驚！」然他未說出具體金額，僅將彩券、1張中獎確認單交給費南德茲，並告知須前往華盛頓州樂透公司位於北城購物中心的「幻想商店」（Imagination store）兌獎。

費南德茲並未多想，直接把票券和確認單放入錢包，接著驅車前往北城購物中心兌獎，她笑說「我直到走進幻想商店，拿出確認單仔細一看，才發現上面寫著25萬美元，當下我差點昏倒，原來還有第12個單詞藏彩券之中！」隨後經樂透官方確認，確定贏得25萬美元大獎。

據了解，費南德茲與先生原本就在計劃購置新房，而這筆意外之財，讓他們能夠挑選更理想的「夢想之家」。

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