哥大校園反以示威領袖被捕 川普嗆「這是第一起」

美國紐約哥倫比亞大學去年爆發反對以色列進軍加薩走廊的抗議運動，領導人哈里爾8日遭美國移民官員逮捕。（路透資料照）

2025/03/11 09:28

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）去年爆發反對以色列進軍加薩的抗議運動。校園示威領袖之一、巴勒斯坦裔哈里爾（Mahmoud Khalil）近日遭逮捕，對此美國總統川普10日強調，逮捕行動將持續下去，「我們會將這些恐怖主義同情者驅逐出我們國家」。

綜合媒體報導，川普10日在自家「真實社群」（Truth Social）發布貼文稱，「這是未來許多逮捕行動的第一起。我們知道還有更多哥倫比亞大學和全國各地其他大學學生從事支持恐怖主義、反猶太、反美國活動，川普政府對此不會容忍。」

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「許多人（抗議群眾）不是學生，而是收錢的煽動者。我們會找出來、逮人，並且將這些恐怖主義同情者驅逐出我們國家，並再也回不來。」

哥倫比亞大學去年爆發反對以色列進軍加薩走廊的抗議運動，哈里爾是最為人熟知的領導人之一。他於本月8日遭美國移民官員逮捕。

哈里爾擁有在美合法永久居民身分，聯邦地方法院法官佛曼（Jesse Furman）10日裁定暫緩將其驅逐出境，「除非法院另有命令」。

美國被拘留者資料庫（U.S. detainee database）顯示，哈里爾已被移轉至路易斯安那州（Louisiana）的1間聯邦移民監獄，等候驅逐出境程序。

哥倫比亞大學學生工讀聯盟（Student Workers of Columbia）9日發出聲明證實，「國土安全部（Department of Homeland Security）官員8日拘留哈里爾，他是哥倫比亞大學的巴勒斯坦應屆畢業生，也是去年春天加薩團結營（Gaza solidarity encampment）行動的主要談判人。」

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