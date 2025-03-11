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    敘利亞殺戮上千平民喪生 艾爾段承諾提供各種支持

    2025/03/11 01:45

    〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天針對近日席捲敘利亞西北部一波暴力予以譴責，並且承諾對這個南鄰提供「各種支持」。

    法新社報導，戰爭觀察組織敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）今天表示，自從6日以來，敘利亞安全部隊和結盟組織已殺害1068位平民，絕大多數是什葉派少數派系阿拉維派（Alawite），這是自從前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月遭到推翻以來，敘利亞最嚴重一波暴力。

    艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指出：「我們會繼續對我們鄰國敘利亞提供各種可能支持，以恢復並維護其領土完整…達成（敘利亞主流社會）與少數民族和宗教少數派別共享和平。」

    這一波殺戮發生在敘利亞西北部海岸的阿拉維派核心地帶，那是阿塞德家族發源地。

    敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）承諾對此事「追究責任」，艾爾段對此表示歡迎說：「我們強烈譴責以敘利亞團結、完整和社會和平為目標的任何攻擊、恐怖主義和暴力行徑。」

    艾爾段同時表示，安卡拉正「採取必要措施防止任何不利情勢演變影響土耳其」。不過他未就此詳述。

    支持大馬士革臨時政府的土耳其在敘利亞境內部署數以千計大兵。1140311

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