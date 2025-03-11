中國遊客又搞事！偷拍全日空空姐嗆「哪犯法了？」 日網怒批變態

當事貼文似乎已被刪除。（擷取自網路）

2025/03/11 00:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客又搞事！ 近日中國社群平台小紅書上流傳一組偷拍照，內容是一名全日空（ANA）空服員在機上工作的畫面，發文者不僅擅自拍攝，還加上「黑絲」、「美腿」等露骨標籤，引來大批中國網友意淫討論。事件曝光後，日本輿論一片譁然，痛批這種行為猥褻又變態，甚至已構成違法行為。

根據日媒《NEWS POST 7》報導，這組偷拍照顯示，一名女空服員坐在機艙緊急出口工作座位（Jump Seat），專注使用平板時遭偷拍，發文者還加上「全日空的小姐姐我都愛，特別還是日產的」等露骨字眼，引發日本網友強烈不滿，怒批，「這根本就是變態行為」、「偷拍本來就違法！」然而部分中國網友不僅不覺得有問題，還反嗆，「這哪裡犯法了？」、「以前拍沒事，現在怎麼了」、「這個罰則不是針對我們吧？」

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對此，全日空發言人也透過日媒拿法條回應，強調日本在2023年通過「攝影罪」，特別針對偷拍性姿勢的行為絕對不能接受，並表示公司將採取法律行動維護員工權益。事件爆發後，全日空也向小紅書投訴，要求刪除相關內容；然而小紅書回應「目前無相關帖子發布」，該貼文疑似已遭平台悄悄刪除。然而，日媒指出，小紅書上仍流傳其他空服員被偷拍的照片，質疑該平台對此類違規內容的管理是否確實執行。

此事在網路上持續延燒，日本網友普遍認為，全日空的強硬態度展現了對員工的保護，而中國網友的反應則讓國際社會對「偷拍合法性」的認知差異感到震驚。有專家指出，隨著各國隱私法規的加強，未來這類偷拍行為恐怕會受到更嚴厲的法律制裁。

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