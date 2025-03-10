為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    格陵蘭議會選舉3/11登場 4大看點一次掌握

    丹麥半自治領土格陵蘭明天將舉行議會選舉，獨立議題成為本次選戰主軸。（路透）

    丹麥半自治領土格陵蘭明天將舉行議會選舉，獨立議題成為本次選戰主軸。（路透）

    2025/03/10 23:25

    〔中央社〕丹麥半自治領土格陵蘭明天將舉行議會選舉，美國總統川普日前揚言控制格陵蘭後，獨立議題已成為本次選戰主軸；路透社整理出本次選舉4大看點。

    格陵蘭（Greenland）1953年成為丹麥王國的正式領土，但哥本哈根當局掌管其外交事務、防務及貨幣政策。格陵蘭2009年起有權舉行獨立公投，一些當地民眾視本次議會選舉為脫離丹麥的機會。

    ●投開票的時間？
    格陵蘭預計於格林威治標準時間11日11時（台灣時間晚間7時）開始投票，並在格林威治標準時間22時結束；這次選舉不會有出口民調，計票結果將於格林威治標準時間12日1時至3時內公布。

    ●誰能投票？
    根據格陵蘭內政當局統計，當地5萬7000位公民中，約4萬500人具有投票資格。在上一屆的2021年議會選舉，總計2萬6000多張有效票。
    格陵蘭議會總共有31個席次，須取得16席才能過半。

    ●選戰焦點
    民調顯示，多數格陵蘭人支持脫離丹麥，在政治和經濟上獨立。但關於獨立時機與獨立對生活水準可能造成的影響，民眾看法則莫衷一是。丹麥每年對格陵蘭當地的經濟貢獻，金額逼近10億美元（約新台幣330億元）。
    格陵蘭擁有許多尚未開發的天然資源，包括大量稀土礦物。
    川普（Donald Trump）認為格陵蘭的戰略位置是歐洲通往北美洲的最短路線，對於美國彈道飛彈預警系統至關重要。

    ●主要政黨有哪些？
    格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）所屬的偏左派伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit），主張格陵蘭應在經濟和政治上獨立，但尚未提出實現此目標的計畫。伊努特社群黨目前有11個議會席次。
    伊努特社群黨曾表示，在議會選舉過後，不會倉促推動獨立公投，並示警這可能對經濟和社會福利造成影響。
    格陵蘭社會民主派的前進黨（Forward）握有10個議會席次，該黨建議未來4年內舉行獨立公投。
    投入這次議會選舉的政黨，還有定向點黨（Naleraq）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播