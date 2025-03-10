官方整治內捲 有中國企業下令員工6時20分一律下班

中國官方宣示「綜合整治內捲式競爭」後，許多企業已經開始禁止員工超時加班。（路透）

2025/03/10 21:45

〔中央社〕中國企業常見的超時加班工作現象，在官方宣示「綜合整治內捲式競爭」後看似扭轉。網傳中國無人機大廠大疆日前強制員工晚上9時必須下班，家電大廠美的接著更勒令員工傍晚6時20分一律走人，引發民眾及媒體熱議。

綜合中國網路訊息及媒體報導，大疆日前向員工發布新規，強制所有員工必須在晚上9時下班，但不強制上午9時一定要到班，消息頓時衝上網路熱搜排行榜榜首。部分大疆員工紛紛發表自己時間一到「被趕下班」的經歷，其中更有人感嘆，自己歷經超時加班工作多年，這是「人生第一次被趕出公司」。

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今天上午，中國網路更熱傳美的發布的最新規定，傍晚6時20分後不允許有員工留在公司加班，並禁止員工晚餐後返回辦公室繼續加班。時間一到，人事部就派員到各部門辦公室催促員工趕緊下班。

根據報導及網路訊息，中國另一家家電大廠海爾2月間已下達指令，強制所有員工實施雙休（週休二日），員工週六不准前往辦公室，而公司食堂週六也配合停止供餐；同時，週一至週五的工作日即使要加班，每天也不得超過3小時。

對照上述訊息，中國媒體9日報導，中國知名材料學者、年僅48歲的浙江大學教授劉永鋒5日猝逝，她的遺孀事後發表公開信指劉永鋒每天有著「近乎瘋狂的工作時長」，呼籲正視中國各大學中青年科研工作者過勞的問題。相形之下，引起不少中國網友感嘆。

中國國務院總理李強5日在全國人大會議進行「政府工作報告」時，首度提出要「綜合整治內捲式競爭」。不少網友猜測，大疆、美的等龍頭企業短時間內就相繼禁止員工超時加班，似乎是在配合官方「綜合整治內捲式競爭」的宣示。

對於這些禁止超時加班的措施，中國網友多數給予肯定，認為這些企業「總算有點人味了」。但質疑也不少，其中有人認為，上述企業會不會只是為了配合官方宣示「做做樣子」，風頭過了就依然故我？也有網友說，會不會是改成員工「在家加班」？

也有網友認為，在中國經濟景況欠佳下，如果好不容易真的接到了海外大單，難道也不准加班？有人則直指，如果官方不拿出辦法強制禁止超時加班，企業有的是辦法陽奉陰違；還有人說，強制下班的作法表面上是為員工健康著想，實際上是讓企業有藉口省掉加班費，對員工而言形同變相降薪。

澎湃新聞今天對此發表評論指出，中國越來越多企業加入「職場反內捲」行動中，背後有「國家層面整治」與「企業文化重塑」的雙重驅動。而多家大廠開始向職場內捲說不，可能會出現標桿效應，有助於形成「苦幹是奮鬥，巧幹也是奮鬥」的新型職場文化，中國企業的科技創新也就能實現「從量變到質變」的跨越。

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