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    中國在南海滋事 英外相感到擔憂

    英國外交大臣拉米（右）上週末訪問菲律賓，與菲律賓總統小馬可仕（左）握手合影。（路透）

    英國外交大臣拉米（右）上週末訪問菲律賓，與菲律賓總統小馬可仕（左）握手合影。（路透）

    2025/03/10 20:35

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國外交大臣拉米（David Lammy）今（10）日在社群媒體發文表示，英國對於中國在南海「危險與破壞穩定」的活動感到憂心。

    《路透》報導，拉米在X發文說：「我們對於中國在南海危險與破壞穩定的活動感到擔憂。英國與全世界的經濟仰賴在這些貿易路線保持安全與安穩。」

    拉米在PO文的影片中也說，「菲律賓正處於這種情況的浪尖，經常要面臨對航行自由和國際法的挑戰。」

    英國與菲律賓在上週末簽署了一項聯合協定，加強兩國在國防、地區安全以及氣候行動方面的合作；拉米在訪問菲律賓後發表了上述言論。

    中國依據九段線主張擁有南海絕大部分區域的主權，菲律賓則聲稱擁有南海部分海域主權，雙方過去曾在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）、黃岩島（Scarborough Shoal）、仙賓暗沙（Sabina Shoal）等爭議海域附近發生衝突。

    菲律賓海岸防衛隊今年2月指控，解放軍海軍直升機在菲方巡邏機執勤途中，以不安全方式逼近，兩機一度距離僅3公尺，此舉「明顯違反並公然漠視」航空法規；共軍南部戰區則反控菲律賓飛機「非法闖入中國南沙島礁附近空域」。

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