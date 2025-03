中國在南海滋事 英外相感到擔憂

2025/03/10 20:35

〔即時新聞/綜合報導〕英國外交大臣拉米(David Lammy)今(10)日在社群媒體發文表示,英國對於中國在南海「危險與破壞穩定」的活動感到憂心。

《路透》報導,拉米在X發文說:「我們對於中國在南海危險與破壞穩定的活動感到擔憂。英國與全世界的經濟仰賴在這些貿易路線保持安全與安穩。」

拉米在PO文的影片中也說,「菲律賓正處於這種情況的浪尖,經常要面臨對航行自由和國際法的挑戰。」

英國與菲律賓在上週末簽署了一項聯合協定,加強兩國在國防、地區安全以及氣候行動方面的合作;拉米在訪問菲律賓後發表了上述言論。

中國依據九段線主張擁有南海絕大部分區域的主權,菲律賓則聲稱擁有南海部分海域主權,雙方過去曾在仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)、黃岩島(Scarborough Shoal)、仙賓暗沙(Sabina Shoal)等爭議海域附近發生衝突。

菲律賓海岸防衛隊今年2月指控,解放軍海軍直升機在菲方巡邏機執勤途中,以不安全方式逼近,兩機一度距離僅3公尺,此舉「明顯違反並公然漠視」航空法規;共軍南部戰區則反控菲律賓飛機「非法闖入中國南沙島礁附近空域」。

