北韓駭客狠撈474億！加密貨幣成功套現百億 國際專家攔不住

北韓駭客於近日成功將駭來的3億美元（約新台幣94億元）加密貨幣套現。示意圖。（路透）

2025/03/11 00:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球史上最大加密貨幣搶劫案，駭客已成功套現！今年2月21日，北韓駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）從國際加密貨幣交易所ByBit駭走15億美元（約新台幣474億元），創下史上最大加密貨幣盜竊紀錄。事發後，全球專家與執法機構展開追查，但駭客動作極快，僅短短兩週內，就已成功將其中3億美元（約新台幣94億元）轉換成無法追回的現金，使大筆資金難以追蹤。

綜合外媒報導，這些駭客手法極為老練，竊取資金後立刻利用數千個虛擬錢包轉移資金，先將被偷的加密貨幣兌換成更難追蹤的資產，例如以太幣（Ethereum），再透過漏洞較多的交易所一步步洗成現金。分析顯示，他們使用自動化工具24小時輪班洗錢，幾乎沒有停歇，使國際追蹤變得異常困難，讓大筆資金「消失」在網路世界。

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ByBit事後發起懸賞計畫，呼籲全球專家追蹤資金流向，成功攔截4000萬美元（約新台幣12.6億元），但比起15億美元的失竊金額，追回比例仍然極低。美國FBI也證實北韓駭客涉及此案，並警告這筆資金最終可能用於支持北韓軍事與核武計畫。

這並非北韓首次透過駭客技術撈錢，過去幾年他們已從多家加密貨幣交易所竊取數億美元，成為國際公認最擅長「偷錢洗錢」的國家；專家直言，北韓駭客的「網路洗錢產業鏈」已然成形，類似攻擊恐持續增加。

由於北韓駭客通常不會離開該國，國際執法機構已將相關成員列入「網路通緝名單」；然而北韓政府長期規避國際制裁，外界難以透過法律手段有效打擊此類犯罪，實際逮捕難度極高。

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