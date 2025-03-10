為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英媒：烏克蘭擬藉3/11美烏會談 說服川普恢復軍援

    美國與烏克蘭的官員明天將在沙烏地阿拉伯會晤，沙國已經主要道路上懸掛起烏克蘭與沙國國旗。（法新社）

    美國與烏克蘭的官員明天將在沙烏地阿拉伯會晤，沙國已經主要道路上懸掛起烏克蘭與沙國國旗。（法新社）

    2025/03/10 20:33

    〔中央社〕美國與烏克蘭的官員明天將在沙烏地阿拉伯會晤，英國媒體指出，烏方擬藉這場會談，設法使美國總統川普相信烏國總統澤倫斯基想盡快結束俄烏戰爭，從而勸說美方恢復對烏方的情報和軍事支援。

    英國「金融時報」（Financial Times）報導，瞭解沙烏地會談籌備情況的官員透露，基輔當局準備向俄羅斯提議部分停火，以停止長程無人機與飛彈攻擊以及在黑海的作戰行動，並期盼會談取得進展使華府解除暫停情報分享與軍事援助的決策。

    烏克蘭一位官員表示，烏國短期內首要之務是修補對美關係，兩名歐洲官員則說，基輔當局把停火談判取得進展，作為美國恢復軍援和情報共享的交換條件。

    美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天啟程前往沙烏地，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，盧比歐將磋商如何「讓（美國）總統終結俄烏戰爭的目標取得進展」。

    美國福斯新聞（Fox News）昨天播出川普（Donald Trump）的專訪內容，他並未直接提及即將於沙烏地舉行的美烏雙邊會談，但表示自己有信心很快會跟烏克蘭簽署一項重要的礦產協議。

    至於各方質疑川普對付俄羅斯比較沒那麼強硬，他駁斥說：「對付俄羅斯，沒有人比川普更強硬。」

    川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上個月底在白宮的會談演變成公開爭吵後，川普上週決定暫停軍援烏克蘭，之後他也揚言制裁莫斯科當局，直到達成停火協議。

    烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）表示：「策略已經改變了，目前最重要的是與美國關係正常化，如果之前的規劃是先獲得安全保障，然後推動停火，那現在顯然不會依照這個走向發展。」

    他還提到：「川普說烏克蘭無意停火，所以我們的目標就是向美國展現我們準備好盡快採取行動，並跟俄羅斯展開直接談判。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播