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    俄羅斯假訊息「感染」AI聊天機器人 西方資安拉警報

    俄羅斯假訊息滲透AI系統，專家呼籲加強監管；示意圖。（路透檔案照）

    俄羅斯假訊息滲透AI系統，專家呼籲加強監管；示意圖。（路透檔案照）

    2025/03/10 17:43

    ［編譯陳成良／綜合報導］研究人員近日揭露，一個由俄羅斯政府支持、名為「真理報」（Pravda）的龐大假訊息網絡，正大量灌輸親克里姆林宮內容給AI聊天機器人，操縱其回應，散布有利於俄羅斯的論述。《法新社》報導指出，這不僅嚴重威脅西方資訊安全，更揭示了新世代資訊戰的面貌。此發現正值美國傳出暫停對俄網路行動之際，格外引人矚目。

    假訊息監測機構「新聞守護者」（NewsGuard）研究顯示，10個主流AI聊天機器人重複「真理報」網絡不實訊息的比例高達33%。這意味著俄羅斯政治宣傳已透過AI技術滲入全球閱聽眾的日常生活，影響深遠。

    研究進一步揭示，問題不只在於生成式AI無意間吸收網路假訊息，而是有人刻意「訓練」這些模型，利用其傳播力散布特定立場內容。研究人員稱此為「大型語言模型（LLM）的教唆」，凸顯AI已成為資訊戰的新戰場。

    「新聞守護者」研究員薩德吉（McKenzie Sadeghi）和布拉切茲（Isis Blachez）指出，2024年已有360萬篇俄羅斯宣傳文章被植入西方AI系統，嚴重損害其回應的真實性與客觀性。非營利組織「美國陽光計畫（American Sunlight Project）」的報告也警告，「真理報」網絡（又稱「Portal Kombat」）影響力持續擴大，其親俄內容極可能已滲透AI訓練資料庫。

    「美國陽光計畫」執行長揚科維奇（Nina Jankowicz）表示，俄羅斯的影響力作戰日益精進，對全球民主對話構成直接威脅。她強調，「真理報」網絡散布假訊息的規模空前，且能操弄AI系統，使這項威脅更具破壞力。專家警告，若無有效監管，假訊息恐在美國境內氾濫。

    近期美國媒體報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已下令暫停針對俄羅斯的網路行動，包括攻擊性計畫。雖然五角大廈0未予置評，但此舉恰逢總統川普推動與俄談判解決烏克蘭戰爭，並於白宮會議中斥責烏克蘭總統澤倫斯基，美國對俄政策的轉變備受關注。

    「真理報」網絡自2022年4月俄羅斯入侵烏克蘭後成立，已擴及49國，透過數十種語言在X、Telegram與Bluesky等平台散布數百萬篇親俄內容，包括「美國在烏克蘭設秘密生化武器實驗室」等謠言。

    「新聞守護者」發現，OpenAI的ChatGPT-4、微軟（Microsoft）的Copilot與Google Gemini等知名聊天機器人均曾引用「真理報」假訊息，部分甚至直接援引其文章為來源，令人憂心。

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