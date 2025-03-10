菲外交部回嗆王毅棋子說 斥中國不遵守國際法

中國外交部長王毅（見圖）日前暗諷菲律賓是域外勢力的傀儡，有朝一日恐成棄子。菲律賓外交部今天回嗆，真正的問題是中國不遵守國際法，呼籲中方謹言慎行，避免升高區域緊張。（中央社）

2025/03/10 17:18

〔中央社〕中國外交部長王毅日前暗諷菲律賓是域外勢力的傀儡，有朝一日恐成棄子。菲律賓外交部今天回嗆，真正的問題是中國不遵守國際法，呼籲中方謹言慎行，避免升高區域緊張。

王毅7日在14屆全國人大3次會議的記者會上回答提問說，菲律賓與中方的摩擦就是一齣皮影戲，編寫劇本的是域外勢力，承包直播的是西方媒體，而戲碼千篇一律，就是處心積慮抹黑中國。

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他表示，中方將繼續依法維護領土主權和海洋權益，並警告菲律賓，侵權挑釁將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄。

菲律賓外交部今天發表聲明回應：「中國外交部長王毅最近把南海情勢發展與多起事件比喻他國導演的戲劇，菲律賓不同意此說。」

聲明說，中國應知道菲律賓是獨立與主權國家，行動和決策完全是基於自身國家利益和人民的福祉。

菲律賓外交部表示，任何文字遊戲或比喻都無法掩蓋真正的問題，亦即中國拒絕遵守國際法，持續無視以法治為基礎的國際秩序，透過在南海的非法、恫嚇、侵犯性以及欺騙性行為，為菲律賓的社會帶來負面影響。

聲明中所指的國際法，包括「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）和2016年南海仲裁裁決。

菲律賓外交部呼籲各國保持謹慎，避免採取只會造成區域緊張的行動或言論。

菲律賓與中國在南海的主權爭議存在已久，經常發生摩擦，馬尼拉當局於2013年將爭議提交國際仲裁。

海牙常設仲裁法院（PCA）2016年裁決，中國的南海九段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源；北京當局不承認仲裁結果，而菲律賓則將仲裁結果視為國際法的一部分。

近1年來，菲中南海對抗漸趨激烈，菲方多次指控中方船艦衝撞、噴射水柱、發射照明彈，最近又稱中國海軍直升機危險靠近菲律賓公務飛機；中方則多次重申，南海是中國固有領土，斥責菲方軍事挑釁、透過炒作誤導國際認知。

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