德國網美曾被諷洗衣板 重金升級「H罩杯豪乳」年賺4000多萬

德國一名31歲、在IG上擁有300多萬名粉絲追蹤的網美伊馮娜，過去曾被人嘲諷身材跟洗衣板一樣「平扁」，為此先後斥資5萬英鎊，升級成H罩杯的驚人雙峰。（圖擷取自@yvonne_bar_ IG，本報合成）

2025/03/10 18:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名31歲、在IG上擁有300多萬名粉絲追蹤的網美伊馮娜（Yvonne Bar），過去曾被人嘲諷身材跟洗衣板一樣「平扁」，為此先後斥資5萬英鎊（約新台幣216萬元），升級成H罩杯的驚人雙峰。伊馮娜透露，雖然這對豪乳重量給她的日常生活帶來各種不便，但如今自己也靠它每年賺進大把收入。

綜合外媒報導，伊馮娜透露自己高中時期僅有AA罩杯，經常遭同儕以「飛機場」、「洗衣板」、「有乳房的男人」等詞彙惡意嘲諷，令她的自信心深受打擊，甚至嚴重到不敢去游泳池和海邊。之後她決定花錢尋求醫美診所的協助，總計動了4次隆乳、提臀、豐唇和注射肉毒桿菌等手術，成功擁有前凸後翹的魔鬼身材。

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術後伊馮娜將自拍照分享到網上，結果IG粉絲數量瘋漲破百萬，一躍成知名巨乳網紅。目前伊馮娜住在阿拉伯聯合大公國杜拜，她提到老家德國的社會風氣仍相對傳統，當地民眾經常針對指指點點、甚至有陌生人會直接對她嗆聲，讓她決定離開家鄉，「杜拜的包容性很強，這裡的人只會對我的胸部感興趣。」

伊馮娜提到，由於H罩杯的重量太大，導致她生活出現各種不便，像是上健身房時無法使用跑步機、待在家裡會把胸部放在桌上減輕負擔、外出就必須迎接異樣目光，且買衣服時很難找到適合的尺寸。儘管如此，伊馮娜仍靠著這對驚人豪乳，獲得每年100萬英鎊（約新台幣4340萬元）的豐厚進帳，維持她的富裕生活。

伊馮娜也透露，她經常收到粉絲們的私訊要求，表示願意付費看她用胸部當「架子」，擺上水果、蠟燭或咖啡杯等物品，她也樂意收取報酬來回應，「它們（指胸部）真的太大了，我甚至看不到自己的腳趾，但它們非常適合擺放咖啡杯和蠟燭。我發現很多要求都很有趣，我對任何事情都持開放態度。」

另外，伊馮娜也常被問到未來是否會繼續升級胸部罩杯，她則表示對於目前的胸部大小感到很滿意了，但也無法保證未來的事，或許之後會認為自己的身體還有改進空間。

伊馮娜透露，經常收到粉絲們的私訊要求，表示願意付費看她用胸部當「架子」，擺上水果、蠟燭或咖啡杯等物品，她也樂意收取報酬來回。（圖擷取自@yvonne_bar_ IG，本報合成）

伊馮娜表示，雖然這對豪乳重量給她的日常生活帶來各種不便，但如今自己也靠它每年賺進大把收入。（圖擷取自@yvonne_bar_ IG，本報合成）

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