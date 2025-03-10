軍援烏克蘭有條件？傳川普要澤倫斯基下台、割地求和

烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）2月28日在白宮會談發生激烈口角。（路透）

2025/03/10 16:31

［編譯陳成良／綜合報導］即將於沙烏地阿拉伯舉行的關鍵和平談判前夕，傳出美國總統川普向烏克蘭總統澤倫斯基提出一系列新要求，試圖迫使烏克蘭在結束與俄羅斯長達數年的血腥衝突上展現更大誠意。據英國《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，川普不僅要求澤倫斯基考慮割讓領土給俄羅斯，還進一步施壓，要求其舉行選舉甚至可能下台，以換取美國的軍事援助與情報支持。

知情人士向該報透露，這些條件將與先前破局的礦產協議捆綁。2月28日，川普與副總統范斯（JD Vance）在白宮橢圓形辦公室接待澤倫斯基，原計劃以美國獲取烏克蘭關鍵礦產資源為條件，換取對抗俄羅斯入侵的軍援。

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然而，會談因雙方衝突加劇而告吹，美方批評澤倫斯基未對美國已投入逾「數千億美元」的援助表達足夠感恩，隨後宣布凍結資金與部分情報分享。澤倫斯基則稱此外交挫折「令人遺憾」，並表示願在無安全保障下簽署礦產協議。

川普近日在記者會上表示：「我們希望烏克蘭認真對待和平協議。」他更直言：「無論如何，烏克蘭可能熬不過這場戰爭。」此言凸顯其對談判僵局的不耐，也反映出美國政策轉向。

美烏官員預定11日於沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）展開會談，試圖尋求突破。美國國家安全會議（NSC）發言人休斯（Brian Hughes）樂觀表示，澤倫斯基近期表現出積極態度，預期本週談判將傳來好消息，盼能終結這場殘酷戰爭。

然而，川普凍結援助的決定似已助長俄羅斯氣焰。聯合國人權監測團（United Nations Human Rights Monitoring Mission）指出，3月7日成為今年烏克蘭平民傷亡最慘重的一天，2025年每日傷亡數更超過去年。雖然美方仍提供防禦情報並警告即將來襲的攻擊，但歐洲盟友難以完全填補美國留下的情報缺口。

川普週日在空軍一號上透露，大部分情報限制已解除，但強調「烏克蘭必須展現求和決心」。

澤倫斯基則重申願與川普合作達成持久和平，卻警告若俄羅斯得逞，恐將威脅北約與歐洲安全。前川普政府俄羅斯事務專家菲奧娜·希爾（Fiona Hill）接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）訪問時指出，川普政策一方面刺激俄羅斯加緊攻勢，另一方面削弱烏克蘭的應對能力。與此同時，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）公開批評澤倫斯基，認為其應立即停戰並舉行選舉，稱「烏克蘭若繼續僵持，終將落敗」。

不過，烏國居領導地位的「基輔社會學國際研究所」（KIIS）最新民調顯示，澤倫斯基支持率在3月升至67%，較上月增加10個百分點，顯示其國內聲望未因爭議受挫。

本週的中東談判備受矚目，外界關注烏克蘭是否願意接受「現實的和平」。一位不具名人士向《路透》表示：「光說想要和平卻不願妥協是不夠的。」川普則坦言，與俄羅斯談判或比與烏克蘭更易達成最終協議，因後者「手中籌碼不多」。

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