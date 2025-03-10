川普出手了！哥大反猶運動領袖遭逮捕 恐遭註銷綠卡驅逐出境！

哥倫比亞大學巴勒斯坦籍學生領袖哈利勒遭川普政府逮捕。（路透）

2025/03/10 18:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在加薩地區的戰爭，意外在美國國內掀起反猶運動，不只多所學校發起活動抗議以色列無差別攻擊巴勒斯坦平民，前總統拜登執政下的聯邦政府有不少人也對支持以色列行動抱持質疑。不過力挺以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的川普（Donald Trump），今年1月正式重返白宮後就揚言驅逐持相關簽證的親哈瑪斯活動人士，而當地時間上週六（8日），哥倫比亞大學巴勒斯坦籍學生領袖哈利勒（Mahmoud Khalil）遭逮捕，其持有的簽證和綠卡將被註銷，這是川普政府首次對發起或是參與反猶運動的外國人出手。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，起初全球各界譴責哈瑪斯的行動，但後續以色列軍隊反擊，對加薩地區發動多次報復式空襲，造成大量死傷，國際輿論越來越多聲音同情無辜的巴勒斯坦平民，支持盟友以色列的美國國內也掀起反對聲浪，從民間到校園有不少人發起抗議，甚至爆發反猶示威。

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對此，川普今年1月29日簽署多項行政命令，宣布將限期全面清查並驅逐違反美國法律的親哈瑪斯人士，針對校園反猶太主義延燒，川普也決定採取強硬措施。日前川普更表明，凡是放任「非法抗爭」的學校，他都會刪除政府給予校方的補助款。

綜合美媒報導，美國政府本月7日宣布撤銷常春藤盟校哥倫比亞大學4億美元（約131億台幣）的聯邦補助款，因為哥大未能保護校內猶太學生避免受到親哈瑪斯示威者的騷擾。8日，哥大校園主導反以色列抗議活動的巴勒斯坦籍學生領袖哈利勒，當天晚間在其住處遭美國移民及海關執法局（ICE）的人員逮捕，這是川普政府打擊校園反猶示威的最新舉措，也是首次對發起或是參與反猶運動的外國人出手。

哈利勒的律師格理爾（Amy Greer）表示，委託人被捕後，她與ICE的人通過電話，對方表示他們是根據國務院的命令逮捕哈利勒，而哈利勒是擁有美國永久居留權的綠卡持有者，當局將撤銷哈利勒的學生簽證和綠卡。格理爾還透露，她已代表委託人提交人身保護令申請，並公開質疑政府逮捕和拘留委託人的合法性。

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