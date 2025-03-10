吃「母女丼」還同時讓2人懷孕？ 他親曝三人行荒謬真相！

美國網紅亞迪日前宣稱，自己讓女友和女友的母親同時懷上他的孩子，引發美國網路熱議。（圖翻攝自@nickyardy_IG）

2025/03/10 20:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在抖音（Tiktok）擁有超過百萬粉絲的美國網紅亞迪（Nick Yardy），日前在個人社群公開宣稱，自己讓女友和女友的母親同時懷上他的孩子，引發美國網路熱議。可隨著批評聲音越來越多，亞迪最近趕緊澄清「懷孕」的事情是假的，但他也強調他和女友、女友母親的3人關係是真的。

綜合外媒報導，現年29歲的亞迪，上月在抖音、IG等平台表示，他成功讓自己22歲的成人網紅女友潔德（JadeTeen），以及女友44歲的母親丹妮（Dani）同時懷孕，他還PO出自己左擁右抱挺著身孕母女的照片炫耀，引發外界熱烈討論，但也招來批評，砲轟這段關係太過混亂，也有人懷疑整件事情是亞迪為了流量自導自演。

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隨著輿論延燒，亞迪近日終於承認，讓女友母女懷孕確實是假的，不過是段表演的「小品」，而他原本也認為關注他的網友不會真的相信這種事。不過亞迪強調，他確實吃了「母女丼」，而且維持了2年，「他們的確是親生母女，我們之間的關係也是真實的，他們沒有懷孕，至少目前還沒有。」

亞迪先前在有拍過影片透露這段亂倫關係，他先和從事成人直播的潔德相識並交往，後來他們感情遇到瓶頸，找上潔德的媽媽丹妮尋求建議，丹妮竟建議可以在這段關係加入「另一個女人」，亞迪當下半開玩笑地說「那顯然就是妳了」，沒想到丹妮當場答應，開始一段「三人行」關係。

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