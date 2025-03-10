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    盧森堡王子罹罕見疾病 被證實「器官衰竭早逝」得年22歲

    盧森堡王室昨（9）日證實，罹患罕見遺傳性疾病「POLG」的弗雷德里克王子（Prince Frederik），於日前因器官衰竭在醫院病逝，得年22歲。（圖擷取自社群平台「X」）

    盧森堡王室昨（9）日證實，罹患罕見遺傳性疾病「POLG」的弗雷德里克王子（Prince Frederik），於日前因器官衰竭在醫院病逝，得年22歲。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/03/10 16:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕盧森堡王室昨（9）日證實，罹患罕見遺傳性疾病「POLG」的弗雷德里克王子（Prince Frederik），於日前因器官衰竭在醫院病逝，得年22歲。外媒介紹，弗雷德里克王子是羅伯特親王（Prince Robert）的么子，親王已在POLG基金會官網公布這個噩耗，並透露對愛子心碎道別的過程與無限思念。

    綜合外媒報導，羅伯特親王與朱莉王妃（Princess Julie of Nassau）一共育有3名子女，弗雷德里克王子是2人最年幼的孩子。然而，弗雷德里克天生罹患「POLG粒線體疾病」（全名︰粒線體DNA耗竭症，Mitochondrial DNA Depletion Syndrome），雖然他直到14歲才確診，但健康狀態卻在之後越來越惡化，後期只能靠輪椅代步。

    報導指出，弗雷德里克王子與疾病對抗8年後，仍在本月1日於巴黎醫院病逝，且正好在2月28日「國際罕見疾病日」（Rare Disease Day）隔天。羅伯特親王在POLG基金官網表示，兒子生前得知自己罹患罕見疾病後，不僅沒有就此氣餒，反而致力於尋找治療方法、創辦POLG基金網站，以拯救其他患者免於承受他和家人經歷的痛苦。

    羅伯特親王還透露，兒子過世的前一天，儘管身體虛弱，他仍把所有家人叫到房間，依序和他們道別、甚至逗大家開懷大笑。輪到羅伯特親王時，他被兒子詢問「爸爸，你以我為榮嗎？」，他則是像過去一樣給兒子簡短且真摯的保證，「他已經在自己短暫而美好的生命中盡力貢獻了一切，現在他終於可以繼續前進。」

    根據POLG基金網站的介紹，這種疾病會逐漸奪走患者身體細胞的能量，並導致多重器官衰竭等症狀，且該疾病通常很難被醫生立即識別，目前尚未有徹底根治的療法，只能稍微趨緩患者發生的不適症狀。

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