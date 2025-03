盧森堡王子罹罕見疾病 被證實「器官衰竭早逝」得年22歲

2025/03/10 16:02

〔即時新聞/綜合報導〕盧森堡王室昨(9)日證實,罹患罕見遺傳性疾病「POLG」的弗雷德里克王子(Prince Frederik),於日前因器官衰竭在醫院病逝,得年22歲。外媒介紹,弗雷德里克王子是羅伯特親王(Prince Robert)的么子,親王已在POLG基金會官網公布這個噩耗,並透露對愛子心碎道別的過程與無限思念。

綜合外媒報導,羅伯特親王與朱莉王妃(Princess Julie of Nassau)一共育有3名子女,弗雷德里克王子是2人最年幼的孩子。然而,弗雷德里克天生罹患「POLG粒線體疾病」(全名︰粒線體DNA耗竭症,Mitochondrial DNA Depletion Syndrome),雖然他直到14歲才確診,但健康狀態卻在之後越來越惡化,後期只能靠輪椅代步。

報導指出,弗雷德里克王子與疾病對抗8年後,仍在本月1日於巴黎醫院病逝,且正好在2月28日「國際罕見疾病日」(Rare Disease Day)隔天。羅伯特親王在POLG基金官網表示,兒子生前得知自己罹患罕見疾病後,不僅沒有就此氣餒,反而致力於尋找治療方法、創辦POLG基金網站,以拯救其他患者免於承受他和家人經歷的痛苦。

羅伯特親王還透露,兒子過世的前一天,儘管身體虛弱,他仍把所有家人叫到房間,依序和他們道別、甚至逗大家開懷大笑。輪到羅伯特親王時,他被兒子詢問「爸爸,你以我為榮嗎?」,他則是像過去一樣給兒子簡短且真摯的保證,「他已經在自己短暫而美好的生命中盡力貢獻了一切,現在他終於可以繼續前進。」

根據POLG基金網站的介紹,這種疾病會逐漸奪走患者身體細胞的能量,並導致多重器官衰竭等症狀,且該疾病通常很難被醫生立即識別,目前尚未有徹底根治的療法,只能稍微趨緩患者發生的不適症狀。

Prince Frederik of Nassau, the grandson of the late Prince Charles of Luxembourg and the Dowager Duchess of Mouchy, has passed away at the age of 22 due to PolG mitochondrial disease.



