為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反擊川普關稅政策 加拿大新總理卡尼：堅守國家主權與利益

    卡尼高票接掌加拿大總理，強硬反擊川普關稅挑釁。（路透）

    卡尼高票接掌加拿大總理，強硬反擊川普關稅挑釁。（路透）

    2025/03/10 15:13

    〔記者陳成良／綜合報導〕加拿大執政自由黨9日在渥太華（Ottawa）舉行黨魁選舉，前加拿大銀行（央行）總裁卡尼（Mark Carney）以85.9%的壓倒性得票率勝出，接替杜魯道（Justin Trudeau）成為新任總理。卡尼在勝選演說中，對美國總統川普近期對加拿大的關稅政策發出強硬回應，強調將堅守國家主權與利益。

    政治新聞網站《Axios》報導，本次選舉採用排名選擇制（Ranked Choice Voting），逾15萬名自由黨登記黨員參與投票。卡尼最終囊括85.9%支持率，展現黨內高度團結。勝選後，他與妻子黛安娜（Diana Carney）攜手登台，向群眾致意，並直指美國關稅政策為「黑暗時刻的經濟攻擊」。

    他語氣堅定地說：「美國不是加拿大，加拿大永遠不會成為美國的一部分！我們沒挑起這場戰鬥，但有人丟下手套時，加拿大人從不退縮。」

    杜魯道今年1月因民調低迷宣布辭去黨魁，當時保守黨大幅領先，自由黨前景黯淡。然而，川普近期對加拿大加徵關稅，並在競選集會上揚言「加拿大應成為美國第51州」，引發加國民眾強烈反彈。這波反美情緒意外點燃愛國熱情，帶動自由黨支持率回升。最新民調顯示，該黨自2021年以來首度超越保守黨，顯示民意風向丕變。

    杜魯道自2013年起領導自由黨11年，並於2015年起擔任總理9年。他在告別演說中動情表示：「加拿大需要你們，民主與自由從來不是天上掉下來的禮物。」他的卸任為自由黨劃下句點，而卡尼的當選則揭開新篇章，為該黨注入迎戰聯邦大選的動能。

    卡尼背景獨特，曾任加拿大央行總裁，帶領國家安度2008-09年金融危機，後於2013年至2020年擔任英格蘭銀行首位非英籍總裁，協助穩定英國脫歐（Brexit）期間的金融市場。相較傳統政客，他以技術官僚形象脫穎而出，反映加拿大民眾對專業治理的期待。分析指出，這或許為全球自由派政黨對民粹浪潮提供新思路。

    依加拿大選舉法，聯邦大選定於10月20日舉行，但加拿大環球電視網（Global Television Network）報導，新總理有權提前解散國會，甚至可能在3月24日國會復會前宣布選舉。卡尼能否乘勢帶領自由黨擊敗保守黨領袖溥禮瑞（Pierre Poilievre），成為未來數月政壇焦點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播