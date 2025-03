拜登簽署文件竟靠「機器代筆」？ 共和黨要求徹查

2025/03/10 14:57

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)旗下的「監督計畫」(Oversight Project)近日披露,前總統拜登在任內簽署的多項行政命令,均由機器生成的「自動簽名筆」(autopen)完成。此發現引發外界質疑:拜登是否真正知曉並親自批准這些政策?尤其在他認知能力備受關注的背景下,此事迅速成為政治焦點。

此消息一出,共和黨人士反應強烈。密蘇里州總檢察長貝利(Andrew Bailey)要求美國司法部展開調查,探究拜登是否因認知衰退,導致未經選舉的白宮幕僚私自推動政策。

他警告:「若查證屬實,這些行政命令、特赦及其他總統行動恐違憲且無效。」

「監督計畫」則發現,除2024年退選聲明外,拜登任內所有官方文件的簽名均出自同一自動簽名筆,包括2022年8月保障緊急墮胎權利的命令,以及2024年12月悼念前卡特的聯邦休假令。

《紐約郵報》(New York Post)也比對拜登、川普與歐巴馬等前總統的簽名,雖發現三人筆跡未有顯著變化,但其檢視範圍不及「監督計畫」全面。

自動簽名筆並非新鮮事,這種機械複製簽名的技術自杜魯門(Harry Truman)時代起已有總統使用。然而,「監督計畫」質疑,關鍵不在技術本身,而在「誰掌控自動簽名筆」及「監督機制何在」。

拜登的認知能力早因公開場合的失誤頻傳而備受爭議。現年82歲的他是美國史上最年長總統,2024年6月辯論表現失常更引發黨內風波,迫使其7月退出連任競選。共和黨眾議院議長強生(Mike Johnson)曾透露,拜登在對話中忘記自己頒布的天然氣政策;貝利則在致司法部監察長的信中指控,幕僚可能利用其心智衰退,未經同意發布命令。

白宮對此未予回應,但自動簽名筆的合憲性議論已久。小布希(George W. Bush)政府曾評估其合法性,雖認定合憲,卻因潛在法律風險棄用;歐巴馬則在2013年財政懸崖(fiscal cliff)法案中採用此技術。目前,拜登任內簽署文件數量不明,但共和黨施壓加劇,這場爭議恐將延燒。

