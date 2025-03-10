拜登簽署文件竟靠「機器代筆」？ 共和黨要求徹查
共和黨質疑拜登簽署文件真偽，白宮陷信任危機。（路透資料照）
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）旗下的「監督計畫」（Oversight Project）近日披露，前總統拜登在任內簽署的多項行政命令，均由機器生成的「自動簽名筆」（autopen）完成。此發現引發外界質疑：拜登是否真正知曉並親自批准這些政策？尤其在他認知能力備受關注的背景下，此事迅速成為政治焦點。
此消息一出，共和黨人士反應強烈。密蘇里州總檢察長貝利（Andrew Bailey）要求美國司法部展開調查，探究拜登是否因認知衰退，導致未經選舉的白宮幕僚私自推動政策。
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他警告：「若查證屬實，這些行政命令、特赦及其他總統行動恐違憲且無效。」
「監督計畫」則發現，除2024年退選聲明外，拜登任內所有官方文件的簽名均出自同一自動簽名筆，包括2022年8月保障緊急墮胎權利的命令，以及2024年12月悼念前卡特的聯邦休假令。
《紐約郵報》（New York Post）也比對拜登、川普與歐巴馬等前總統的簽名，雖發現三人筆跡未有顯著變化，但其檢視範圍不及「監督計畫」全面。
自動簽名筆並非新鮮事，這種機械複製簽名的技術自杜魯門（Harry Truman）時代起已有總統使用。然而，「監督計畫」質疑，關鍵不在技術本身，而在「誰掌控自動簽名筆」及「監督機制何在」。
拜登的認知能力早因公開場合的失誤頻傳而備受爭議。現年82歲的他是美國史上最年長總統，2024年6月辯論表現失常更引發黨內風波，迫使其7月退出連任競選。共和黨眾議院議長強生（Mike Johnson）曾透露，拜登在對話中忘記自己頒布的天然氣政策；貝利則在致司法部監察長的信中指控，幕僚可能利用其心智衰退，未經同意發布命令。
白宮對此未予回應，但自動簽名筆的合憲性議論已久。小布希（George W. Bush）政府曾評估其合法性，雖認定合憲，卻因潛在法律風險棄用；歐巴馬則在2013年財政懸崖（fiscal cliff）法案中採用此技術。目前，拜登任內簽署文件數量不明，但共和黨施壓加劇，這場爭議恐將延燒。
House Oversight Project finds the "Biden presidency" was almost entirely run by autopen signature.— Kyle Becker （@kylenabecker） March 6, 2025
"We gathered every document we could find with Biden's signature over the course of his presidency," says @OversightPR.
"All used the same autopen signature except for the the… pic.twitter.com/tCj7r5iYvi