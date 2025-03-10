日本新潟核電廠「突然冒煙」 東京電力︰並未造成輻射外洩

日本新潟縣的「柏崎刈羽核電廠」在今（10）日上午驚傳火警，東京電力公司（東電）表示，目前這起事故已取得控制，所幸並未造成人員傷亡，也沒有出現輻射外洩的情況。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2025/03/10 15:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣的「柏崎刈羽核電廠」在今（10）日上午驚傳火警，位在廠內1樓的6號緊急柴油發電機儀表盤室，一度冒出濃煙，員工發現異狀立即通報消防單位，並進行初步滅火作業。東京電力公司（東電）表示，目前這起事故已取得控制，所幸並未造成人員傷亡，也沒有出現輻射外洩的情況。

綜合日媒報導，這起事件發生在今日上午10點左右，柏崎刈羽核電廠員工發現6號機控制盤室正在冒煙，立即通報消防單位。東電說明，控制盤室位於6號機反應爐廠房內的非輻射管制區，員工當下就迅速採取初步滅火措施；直到10點半前消防隊抵達，截至11點左右並未發現起火、煙霧也已消散，不過消防員仍留在現場調查。

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消防員透露，儀表盤室內的儀表設備有燒過的痕跡，他們正在調查的詳情事發經過，以便了解當時附近是否有人在進行作業。東電表示，這起事件中無人受傷，測量核電廠周邊放射線量的監測站數值也並未出現變化，沒有輻射外洩影響外部環境的風險。

報導指出，柏崎刈羽核電廠擁有7座發電機組，總裝置容量約821萬多瓩，為全球最大等級核電廠。至於廠內在今日發生冒煙事件的6號機，已於2012年3月起停機，目前未進行發電作業，不過東電希望能將它重啟，計劃在今年6月填裝核燃料到反應爐。

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