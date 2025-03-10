為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北海道千島海溝壓力爆表 專家示警恐有規模9巨震和海嘯

    311東日本大地震引發巨大海嘯造成重大傷亡。圖為當時海嘯衝破堤壩並流入岩手縣宮古市。（法新社）

    311東日本大地震引發巨大海嘯造成重大傷亡。圖為當時海嘯衝破堤壩並流入岩手縣宮古市。（法新社）

    2025/03/10 14:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天是311東日本大地震14週年，當年在大地震後，日本政府與學界合作監控外海的地殼活動變化，團隊警告，北海道外海的千島海溝未釋放的壓力來源，恐足以引發規模9大地震與大海嘯。

    《NHK》引述由東北大學、北海道大學、海洋研究開發機構（JAMSTEC）研究團隊，公布對於北海道海域的千島-堪察加海溝（Chishima Trench）的5年研究報告，得出上述結論。

    為了掌握海洋與大陸板塊邊界的壓力程度，他們在海底設置GPS觀測點，並且自2019年展開研究。

    報告指出，截至去年的海底地殼變動觀測結果顯示，千島海溝的海洋與大陸板塊緊密相連。其中，海洋板塊的觀測點，每年往陸地移動約8公分，而大陸板塊也往海洋板塊移動約8公分，意味著2個板塊緊密相連，累積壓力不斷增加。

    據報導，這個區域曾在17世紀發生大地震。日本政府的地震團隊認為，該地區在30年內發生規模8.8以上大地震的機率，約為7%至40%。

    據公開資料，2011年3月11日，日本東北外海發生規模9.0地震並引發巨大海嘯，造成東北、關東、北海道等地區損失慘重，超過2萬人罹難、數十萬人無家可歸，更導致後來的福島第一核電廠事故。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播