北海道千島海溝壓力爆表 專家示警恐有規模9巨震和海嘯

311東日本大地震引發巨大海嘯造成重大傷亡。圖為當時海嘯衝破堤壩並流入岩手縣宮古市。（法新社）

2025/03/10 14:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天是311東日本大地震14週年，當年在大地震後，日本政府與學界合作監控外海的地殼活動變化，團隊警告，北海道外海的千島海溝未釋放的壓力來源，恐足以引發規模9大地震與大海嘯。

《NHK》引述由東北大學、北海道大學、海洋研究開發機構（JAMSTEC）研究團隊，公布對於北海道海域的千島-堪察加海溝（Chishima Trench）的5年研究報告，得出上述結論。

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為了掌握海洋與大陸板塊邊界的壓力程度，他們在海底設置GPS觀測點，並且自2019年展開研究。

報告指出，截至去年的海底地殼變動觀測結果顯示，千島海溝的海洋與大陸板塊緊密相連。其中，海洋板塊的觀測點，每年往陸地移動約8公分，而大陸板塊也往海洋板塊移動約8公分，意味著2個板塊緊密相連，累積壓力不斷增加。

據報導，這個區域曾在17世紀發生大地震。日本政府的地震團隊認為，該地區在30年內發生規模8.8以上大地震的機率，約為7%至40%。

據公開資料，2011年3月11日，日本東北外海發生規模9.0地震並引發巨大海嘯，造成東北、關東、北海道等地區損失慘重，超過2萬人罹難、數十萬人無家可歸，更導致後來的福島第一核電廠事故。

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