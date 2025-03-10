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    「他要逼死我」被禁來台的前央視記者王志安逼離婚？前妻崩潰全直播

    王志安前妻直播哭訴「他逼我離婚」。（擷取自YouTube）

    王志安前妻直播哭訴「他逼我離婚」。（擷取自YouTube）

    2025/03/10 12:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾持觀光簽證來台，卻上節目發表歧視身障者等爭議言論，而被移民署廢證的前中國《央視》記者王志安又傳新狀況。他的前妻李汀9日開網路直播，崩潰控訴王志安騙她離婚。期間，王志安出現在鏡頭前，兩人爆發口角，王志安多次怒嗆「給我滾」，還揚言報警。

    綜合媒體報導，影片可見，李汀在王志安家中開直播。李汀在直播中控訴，當年王志安說服她搬到日本，但兩個月後，她就被迫簽署離婚協議。

    直播期間，王志安也出現在鏡頭前，他多次嗆李汀「給我滾、滾！從我家滾出去，聽到了嗎？」，「你在我們家住了9天了」，「你不滾我馬上報警」「你就等著進監獄」。

    李汀則說，「是你把鑰匙給我的。」

    在王志安報警時，李汀在鏡頭前哭訴：「你們總是說我跟他離婚，不是的，是他逼著我離婚」，「他跟我離婚時是有條件的……他現在要逼死我，他還要報警。」

    李汀還表示，自己原本在中國的中科院工作，平時做微博科普，網路上有800多萬人關注，也算知名網紅。但王志安要求她退出網路，不准她公開兩人婚姻。

    王志安過去因爭議言論傳遭中共封殺，近年旅居日本並開設自媒體。他2024年1月曾持觀光簽證來台，卻參加脫口秀「賀瓏夜夜秀」，他在節目中形容台灣的競選造勢時，曾訕笑說「還有把殘疾人士推上去煽情的……」，遭指在影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰。移民署認定他申請來台的事由與許可目的不符合，廢止其入境許可，管制5年不予許可來台觀光。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    王志安在前妻直播中，出現在鏡頭前，多次叫她「滾」。（擷取自YouTube）

    王志安在前妻直播中，出現在鏡頭前，多次叫她「滾」。（擷取自YouTube）

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