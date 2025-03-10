波蘭外長為烏克蘭星鏈槓上馬斯克 反遭嗆「小人物就安靜」

波蘭外長席科斯基（右）近日稱，烏克蘭可能需要星鏈的替代品，遭馬斯克（左）砲轟「小人物就安靜點」。（本報合成圖）

2025/03/10 14:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）近日稱，烏克蘭可能需要「星鏈」（Starlink）衛星網路服務的替代品，引來美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）9日直斥其「編故事」且不知感恩；科技大亨馬斯克（Elon Musk）同天則公開強調「星鏈無可替代」。馬斯克隨後在另則貼文回應席科斯基，「小人物就安靜點。你們付的錢少之又少。而且星鏈無可取代。」

《路透》報導，馬斯克9日上午在社群平台X發文表示，如果他把星鏈關閉，烏克蘭「前線將會崩潰」。俄烏戰爭開打至今，波蘭當局每年付費讓烏克蘭使用馬斯克旗下的星鏈衛星網路服務，為烏軍提供至關重要的網路連線。

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對此席科斯基在X回應，「烏克蘭使用的星鏈是由波蘭數位部付費，每年約5000萬美元（約新台幣16.4億元）。先不談威脅遭侵略受害者的道德問題，如果證實太空探索科技公司（SpaceX）是不可靠的供應商，我們將被迫尋找其他廠商。」

馬斯克後來澄清，他不會關掉烏克蘭的星鏈服務。馬斯克寫道，「我要非常明確地說，無論我多麼不同意烏克蘭政策，星鏈終端永遠不會關閉…我們絕不會做這種事，也不會把它當作談判籌碼。」

知情人士今年2月告訴《路透》，美國談判代表向烏克蘭施壓，希望取得當地關鍵礦產，曾提及切斷烏克蘭使用星鏈服務的可能性。

對此魯比歐在X發文回擊稱，席科斯基在「捏造故事」，強調「沒人威脅要切斷烏克蘭的星鏈服務」。魯比歐還抨擊，「要知道感恩，因為如果沒有星鏈，烏克蘭早就輸掉這場戰爭，俄羅斯人現在也會抵達波蘭邊界。」

波蘭外長席科斯基發文稱，烏克蘭可能需要星鏈的替代品，被馬斯克轉貼砲轟，「小人物就安靜點」。（圖擷自X）

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