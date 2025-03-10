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    南韓空軍公佈戰機誤炸調查報告 飛行員座標輸入錯誤所致

    南韓空軍10日發布誤炸事件初步調查報告，指出誤炸原因是飛行員投彈座標輸入錯誤所致。圖為被炸彈波及的民宅。（路透）

    南韓空軍10日發布誤炸事件初步調查報告，指出誤炸原因是飛行員投彈座標輸入錯誤所致。圖為被炸彈波及的民宅。（路透）

    2025/03/10 11:14

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓空軍6日進行韓美聯合演訓時，有兩架KF-16戰鬥機分別誤投4枚MK-82炸彈，擊中訓練場外側的住宅區，造成33位軍民受傷、152棟建築受損。南韓空軍10日發布誤炸事件初步調查報告，指出誤炸原因是飛行員投彈座標輸入錯誤所致。

    根據南韓《韓聯社》報導，南韓空軍指出，涉事戰機飛行員投彈座標輸入錯誤，並未正確執行「三次確認」流程，在飛行準備、起飛前及投彈前確認目標座標。

    KF-16戰鬥機一號機在起飛前的檢查階段未能發現座標輸入錯誤，起飛後雖然察覺飛行路徑與目標地形和預演時不同，但飛行員認為輸入的飛行資訊正確而繼續執行任務。二號機則是準確輸入座標，但忙於維持飛行隊列，沒有查覺到投彈地點在座標範圍之外，後續依照一號機的指示投彈。

    南韓空軍參謀總長李英秀10日針對誤炸事件致歉，並向在事故中受傷、遭受財產損失的當地居民表示歉意，祝傷者早日康復。李英秀表示，他將對這起事故負起全責，對此深刻反省，防範類似事故再次發生，他也承諾將在重建、醫療、心理諮詢等方面提供支援和賠償，盡最大努力幫助當地居民回歸正常生活。

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