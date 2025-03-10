由綠變藍！伊斯蘭教「中國化」 協會標誌也撤換「去阿拉伯化」

中共近年大力強迫宗教全面「中國化」，近日「中國伊斯蘭教協會」也更換會徽，從綠色變成藍色，原有伊斯蘭建築圓頂等圖案消失，據說是可發揮「宗教色彩淡化，同時體現國家主體性」的效果。左為原中國伊協會徽；右為中國全國兩會期間公布的簡化版本。（圖擷自網路）

2025/03/10 13:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共近年大力強迫宗教全面「中國化」，且聚焦信徒主要分布在新疆、寧夏、甘肅、青海的伊斯蘭教。港媒《星島日報》10日報導，上週中國全國兩會在北京召開，「中國伊斯蘭教協會」（下稱中國伊協）也已更換會徽，「宗教色彩淡化，同時體現國家主體性」。

報導稱，中國全國兩會期間，中國伊協在社群平台微信的「公眾號」標誌已經更換。中國伊協會徽原為綠色，阿拉伯意象鮮明，並附有英文名稱；更換後的會徽則改為藍色，不僅非常簡化，也取消英文名稱。

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報導指，中國大力推動宗教中國化，對伊斯蘭教尤為關注。中國伊斯蘭教徒約有逾2000萬人，主要居住在新疆、寧夏、甘肅、青海和雲南，「近年中國官方主要整治一些領域清真概念泛化，以及清真寺的建築風格『去阿拉伯化』、『去沙特（沙烏地阿拉伯）化』，要求宗教建築體現中國特色、中國風格」。

中國「重新譯注」古蘭經 舊版要沒收

與此同時，中國當局也針對伊斯蘭教經典《古蘭經》進行了「重新譯注」，稱此為「伊斯蘭教中國化的重要舉措」。

《星島日報》報導，中國版的《古蘭經節選簡注》（下稱簡注）去年9月出版，去年10月召開座談時，中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局長陳瑞峰還特地出席、演講。會議主張，《簡注》出版發行「必將推動中國伊斯蘭教中國化走深走實」，並提出「要加強教職員培訓，幫助他們準確理解並掌握《簡注》的內容，把《簡注》作為伊斯蘭教經學院的指定教材」。

《星島日報》也證實，寧夏等部分地區已開始沒收舊版《古蘭經》，並分發《簡注》。去年12月，雲南玉溪大營清真寺阿訇（伊斯蘭教宣教師）馬存光、馬玉巍父子，因為講解舊《古蘭經》，被指控「非法講經」遭中國警方逮捕，引發大批信眾抗議。

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