「來自地獄的禮物」！普廷贈陣亡士兵母親絞肉機 挨轟冷血

俄羅斯北部莫曼斯克地區執政黨統一俄羅斯黨因向在烏克蘭陣亡士兵的母親贈送絞肉機,引發爭議。(擷取自《莫斯科時報》)

2025/03/10 11:20

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰事持續至今逾3年,外界曾批評俄羅斯採取殘忍的「絞肉機戰術」,不計代價地在前線投入士兵,以犧牲大量生命來消耗烏克蘭軍力。不料,俄羅斯執政黨近日卻將絞肉機當作禮物,贈送給在烏克蘭陣亡士兵的母親,引發爭議,被痛批冷血,是「來自地獄的禮物」。

綜合外媒報導,送出絞肉機的單位是由俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)領導的執政黨「統一俄羅斯黨」(United Russia)。俄羅斯莫曼斯克(Murmansk)統一俄羅斯黨分部上週在社交平台發布向陣亡俄軍母親贈送禮物的照片,其中可見包括絞肉機。

該則貼文隨後引爆輿論撻伐,有民眾批評當局送出與血腥戰術同名的「絞肉機」實在太諷刺,非常冷血無情。

不過,該黨隨後解釋稱,是這些婦女自己選擇了絞肉機作為禮物,「當然(黨員們)不能拒絕她。」該黨還發布一段影片,一名陣亡士兵的母親感謝黨員們送來的「及時」禮物。

據戰爭研究所(Institute for the Study of War)統計,僅在去年秋天,俄羅斯就有12萬5800名士兵陣亡,其中每奪取一平方公里土地,就會有超過50名士兵陣亡。

