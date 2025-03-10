為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！中國英語補教名師謊報考試成績 倉皇宣布「退圈」

    中國研究所考試英語補教名師何凱文，謊報自己的考試成績後宣布退出考研培訓。（圖擷自bilibili）

    中國研究所考試英語補教名師何凱文，謊報自己的考試成績後宣布退出考研培訓。（圖擷自bilibili）

    2025/03/10 10:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕造假成性！中國研究所考試英語補教名師何凱文，今年報考英語（一）科目後，對外公開查成績影片宣稱自己拿到89分，就該科目來講這種成績非常高，但旋即被踢爆影片內容造假，何凱文見隱瞞不下去後坦承自己考了71分，「即日起我退出考研培訓」。

    據了解，中國「考研」英語補教界有個慣例，亦即老師也會去考試來證明自己的實力與可信度，藉此吸引更多學生報名補習，何凱文謊稱考出89分後，其所在的補教機構宣布這是本屆英語（一）最高分，還點名其他補教老師要他們出來說說考幾分。

    不過，何凱文查成績的影片被網友發現有剪接、字體模糊等問題，何凱文再次發影片仍無法回答疑點，此時他竟自行將影片刪除，讓外界議論紛紛。

    拿到77分的另名補教老師周思成，本月5日公開質疑何凱文謊報成績，何凱文見狀連忙私下和周思成聯繫，試圖將事情大事化小、小事化無，但周思成並不理會。

    到了本月6日，何凱文突然將小紅書、抖音帳號的內容全部刪除，至此外界差不多可以猜出確實是造假了。何凱文在沉默2天後，於8日對外證實自己的實際成績為71分，先前發布的89分是虛假成績。

    何凱文表示，這完全是他自己的個人行為，其他人或機構都不知情，身為多年的考研教師，他試圖以自己的假成績營造出教學的可信力和影響力，他坦言這種急功近利的心態是不可饒恕的，「即日起我退出考研培訓」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播