扯！中國英語補教名師謊報考試成績 倉皇宣布「退圈」

中國研究所考試英語補教名師何凱文，謊報自己的考試成績後宣布退出考研培訓。（圖擷自bilibili）

2025/03/10 10:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕造假成性！中國研究所考試英語補教名師何凱文，今年報考英語（一）科目後，對外公開查成績影片宣稱自己拿到89分，就該科目來講這種成績非常高，但旋即被踢爆影片內容造假，何凱文見隱瞞不下去後坦承自己考了71分，「即日起我退出考研培訓」。

據了解，中國「考研」英語補教界有個慣例，亦即老師也會去考試來證明自己的實力與可信度，藉此吸引更多學生報名補習，何凱文謊稱考出89分後，其所在的補教機構宣布這是本屆英語（一）最高分，還點名其他補教老師要他們出來說說考幾分。

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不過，何凱文查成績的影片被網友發現有剪接、字體模糊等問題，何凱文再次發影片仍無法回答疑點，此時他竟自行將影片刪除，讓外界議論紛紛。

拿到77分的另名補教老師周思成，本月5日公開質疑何凱文謊報成績，何凱文見狀連忙私下和周思成聯繫，試圖將事情大事化小、小事化無，但周思成並不理會。

到了本月6日，何凱文突然將小紅書、抖音帳號的內容全部刪除，至此外界差不多可以猜出確實是造假了。何凱文在沉默2天後，於8日對外證實自己的實際成績為71分，先前發布的89分是虛假成績。

何凱文表示，這完全是他自己的個人行為，其他人或機構都不知情，身為多年的考研教師，他試圖以自己的假成績營造出教學的可信力和影響力，他坦言這種急功近利的心態是不可饒恕的，「即日起我退出考研培訓」。

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