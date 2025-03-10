中國海底撈縱放火鍋撒尿顧客被譙爆 急忙改口將提告

中國上海黃浦區海底撈門市，有2名少年在包廂用餐時站到桌面上朝火鍋撒尿，海底撈試圖縱放被罵翻，連忙改口稱會提告。（圖擷自微博）

2025/03/10 09:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名火鍋連鎖店海底撈位於上海黃浦區的門市，日前有2名少年在包廂用餐時站到桌面上朝火鍋撒尿，海底撈在警方追查出涉案人是未成年後似乎想輕輕放過，旋即遭大量中國網友譙爆，怒斥若不究責的話就永遠不會再去吃，海底撈見狀連忙改口指稱將提告。

據了解，這起撒尿事件發生在2月24日，但影片是近來才在網路上瘋傳，上海公安局黃浦分局於本月6日接獲轄區內海底撈門市報案，調查出是17歲的唐男、吳男所為，目前這2人已被行政拘留。

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海底撈在警方抓到人後，於聲明中表示「鑑於涉事者為未成年人，我們呼籲避免對其個人及家庭進行不當傳播或攻擊，給他們一個接受教訓與成長的機會」，並且聲稱會對「惡意傳播者保留追究法律責任的權利」，被外界解讀為縱放撒尿者、究責無辜網友，從而引爆各界怒火。

海底撈驚覺輿論方向不對，趕緊向媒體透露將對唐男、吳男提告，中國網友見狀仍痛批海底撈原本是不想追究，後來是看到大家都罵翻了才急轉彎，還有人建議海底撈把之前發公告的相關人員開除，並呼籲事發門市賠償所有2月24日之後去那間包廂吃過飯的顧客。

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