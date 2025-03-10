NASA發現「側翻」黑洞 顛覆宇宙常識

NGC 5084星系結構圖，結合可見光與錢德拉X射線天文台（紫色）數據，顯示「側翻」超大質量黑洞噴發的四道熱氣羽流。（圖取自NASA專頁）

2025/03/10 08:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的天文學家近日發現，NGC 5084星系中的超大質量黑洞以異常角度旋轉，相對於星系結構呈現「側翻」狀態。這項發現來自多年檔案資料的尖端分析，為星系演化研究提供了新的視角。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，NASA艾姆斯研究中心（Ames Research Center）的團隊重新分析了錢德拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）的數據，發現NGC 5084核心黑洞的旋轉角度異常，與星系平面形成明顯對比。科學家觀察到四道熱等離子體羽流（Hot Plasma Plumes）：一組沿星系平面上下延伸，另一組在平面內交叉，形成罕見的「X」形結構，這與一般星系的單一或雙羽流不同。

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研究團隊與灣區環境研究所（Bay Area Environmental Research Institute）合作，開發新技術分析低亮度輻射（Low-Brightness X-ray Emissions），並整合了哈伯太空望遠鏡（HST）與阿塔卡瑪大型毫米／次毫米波陣列（ALMA）的資料。分析顯示，星系核心存在一個小型、多塵的內部圓盤，與黑洞同樣呈90度傾角，進一步證實了黑洞的異常狀態。

研究結合了多種電磁波譜的觀測，解析NGC 5084的動盪歷史。團隊發現，星系內兩對X射線羽流構成十字形結構，與傾斜塵盤（Tilted Dusty Disk）共同暗示過去的劇烈變化。

NGC 5084的異常可能由星系碰撞或超熱氣體衝破平面（Superheated Gas Chimney）造成。這些假說尚待驗證，但近三十年的資料與新技術已揭示其獨特結構。這項研究刊登於《天體物理學期刊》（The Astrophysical Journal），為宇宙探索增添了新篇章。

哈伯太空望遠鏡拍攝的NGC 5084星系核心影像。圖中靠近中心的暗色垂直線顯示環繞核心的塵盤曲線，暗示內部存在超大質量黑洞。塵盤與黑洞的定向一致，均呈垂直狀態，與星系整體的水平結構形成對比。（圖取自NASA專頁）

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