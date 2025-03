伊朗考慮與美國談判 前提是不能廢除核計畫

2025/03/10 09:39

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗常駐聯合國代表團9日公開表示,德黑蘭考慮與華府就該國核計畫展開談判,但目的必須是化解「可能軍事化」的任何疑慮,而不是直接予以廢除。

綜合媒體報導,伊朗常駐聯合國代表團在社群媒體X平台發文指出,「如果談判目的在於化解伊朗核計畫可能軍事化的疑慮,這樣的討論可能予以考慮。」

「不過,如果談判目的是廢除伊朗和平的核計畫,試圖實現歐巴馬(Barack Obama)未能達成的目標,這樣的談判永遠不會發生。」

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)8日表示,伊朗不會在美國的「霸凌」下進行談判。他說:「他們(川普政府)提出當然不會被伊朗接受的新要求,例如(削弱)我們的防衛能力、飛彈射程和國際影響力。」

福斯財經新聞網(Fox Business Network)7日播出川普專訪,他表示,「有兩種方式可以處理伊朗問題:一是軍事行動,二是達成協議」,以阻止伊朗取得核武。他並說,已致函哈米尼,敦促針對達成新的核協議進行談判。

川普2018年退出前總統歐巴馬談定的「伊朗核武協議」(Iran nuclear deal,正式名稱為 Joint Comprehensive Plan of Action,JCPOA),抨擊其是成效不彰的「爛交易」,並重新對德黑蘭實施制裁。

