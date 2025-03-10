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    伊朗考慮與美國談判 前提是不能廢除核計畫

    伊朗最高領袖哈米尼日前強調，伊朗不會在美國的「霸凌」下進行談判。（美聯社資料照）

    伊朗最高領袖哈米尼日前強調，伊朗不會在美國的「霸凌」下進行談判。（美聯社資料照）

    2025/03/10 09:39

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗常駐聯合國代表團9日公開表示，德黑蘭考慮與華府就該國核計畫展開談判，但目的必須是化解「可能軍事化」的任何疑慮，而不是直接予以廢除。

    綜合媒體報導，伊朗常駐聯合國代表團在社群媒體X平台發文指出，「如果談判目的在於化解伊朗核計畫可能軍事化的疑慮，這樣的討論可能予以考慮。」

    「不過，如果談判目的是廢除伊朗和平的核計畫，試圖實現歐巴馬（Barack Obama）未能達成的目標，這樣的談判永遠不會發生。」

    伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）8日表示，伊朗不會在美國的「霸凌」下進行談判。他說：「他們（川普政府）提出當然不會被伊朗接受的新要求，例如（削弱）我們的防衛能力、飛彈射程和國際影響力。」

    福斯財經新聞網（Fox Business Network）7日播出川普專訪，他表示，「有兩種方式可以處理伊朗問題：一是軍事行動，二是達成協議」，以阻止伊朗取得核武。他並說，已致函哈米尼，敦促針對達成新的核協議進行談判。

    川普2018年退出前總統歐巴馬談定的「伊朗核武協議」（Iran nuclear deal，正式名稱為 Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA），抨擊其是成效不彰的「爛交易」，並重新對德黑蘭實施制裁。

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