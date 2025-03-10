川普狂轟澤倫斯基不感恩！批他拿走美援像「搶糖果」

烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）2月28日在白宮會談發生激烈口角。（路透）

2025/03/10 05:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普9日接受福斯新聞（Fox News）專訪時，再次砲轟烏克蘭總統澤倫斯基，指責他對美國提供的巨額援助不知感恩。川普稱，在拜登執政期間，烏克蘭拿走美國資金「就像從嬰兒手中搶糖果一樣輕鬆」，言辭辛辣。這番評論延續了兩人2月28日在白宮橢圓形辦公室激烈交鋒後的緊張關係，引發外界對美烏合作的關注。

川普在與主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）對談時說：「他很聰明，也很強硬，但他在拜登任內從美國拿錢就像搶糖果一樣簡單。」他指出，美國已為烏克蘭投入3500億美元（約新台幣11.49兆元），卻認為澤倫斯基只強調烏克蘭的英勇抗戰，缺乏謝意。他說：「我們給了他這麼多，他卻只談他們有多勇敢，我覺得他不夠感恩。」

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川普同時誇耀自己任內對烏克蘭的貢獻，特別提到提供「標槍」（Javelin）反戰車飛彈，並堅稱若2022年俄烏戰爭爆發時他在位，就能避免衝突。他批評澤倫斯基未要求歐洲國家與美國援助金額「看齊」，強調歐洲因地理靠近戰區更有風險，卻仍向俄羅斯支付能源費用，而美國卻承擔巨額支出。

川普說：「歐洲有危險，我們沒有，他們卻把錢給俄羅斯，我們卻掏了3500億美元。」

這並非川普首次對烏克蘭政策表達不滿。他曾下令暫停對烏軍事援助，導致數十億美元的武器遞送停擺。此舉發生在他與澤倫斯基在橢圓形辦公室爭執後不久，讓基輔對抗俄羅斯的防禦能力蒙上陰影。

當巴蒂羅莫問及是否擔心此舉可能讓烏克蘭難以存續，川普回應回應說：「嗯，無論如何，它可能都無法倖存。但是，你知道，我們和俄羅斯之間存在一些弱點。你知道，這需要雙方共同努力。」

對於外界質疑他偏向俄羅斯、甚至稱澤倫斯基為「獨裁者」，川普避而不答，僅重申：「沒人比我對俄羅斯更強硬，看看我阻止的那條天然氣管線。」

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